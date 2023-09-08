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Yerel Beyoğlu’nda Okullar Yeni Eğitim ve Öğretim Yılına Hazırlandı
Yerel

Beyoğlu’nda Okullar Yeni Eğitim ve Öğretim Yılına Hazırlandı

Yeniakit Publisher
2023-09-08 13:12:00 -
Beyoğlu’nda Okullar Yeni Eğitim ve Öğretim Yılına Hazırlandı

Beyoğlu Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala ilçede bulunan okullarda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar okulların her türlü ihtiyacı giderildi.

Beyoğlu Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, ilçedeki bütün okulları eğitime hazır hale getirdi. Öğrencilerin daha iyi ve daha sağlıklı koşullarda eğitim almalarını sağlamak amacıyla okullardaki sıra ve masalar tamir edilerek temizlendi. Spor salonlarının, kapıların, pencerelerin, tuvaletlerin, lavaboların bakım ve onarımı yapıldı. Ayrıca iç ve dış cephe boyası, çatıların tamiratı, bahçe duvarlarının onarımı ve engelli rampalarının düzenlenmesi gibi birçok çalışmada titizlikte tamamlandı. Yapılan çalışmalar sayesinde öğrenciler yeni eğitim yılına pırıp pırıl bir ortamda başlayacak.

Öğrencilerimize pırıl pırıl eğitim ortamı hazırladık

Öğrencilerimiz Beyoğlu’ndaki okulları yeni eğitim yılına hazır hale getirdiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “her yıl olduğu gibi bu yıl da okullarımızı yeni eğitim yılına hazırladık. Okullarımızın tamirat işlerinden boyasına, çevre düzenlemesinden temizliğine kadar her türlü ihtiyacını giderdik. Geleceğimizin teminatı olan pırıl pırıl gençlerimize pırıl pırıl bir eğitim ortamı hazırladık. Öğrencilerimiz sadece derslerine odaklansınlar. Biz belediye olarak her zaman onların yanındayız. Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.


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