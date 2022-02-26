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Yerel Beyoğlu'nda korkutan yangın
Yerel

Beyoğlu'nda korkutan yangın

Beyoğlu'nda bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 16:03:00 -
Beyoğlu'nda korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Beyoğlu, Fetihtepe Mahallesi, Kılıç Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında, buzdolabı prizinin tutuşmasından kaynaklı yangın çıktı. Çatı katından ince bir duman çıktığını gören çevredekiler hemen itfaiyeye haber verdi. Rüzgarın etkisiyle alevler yükselmeye başlarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangını gören apartman sakinlerinden birinin sinir krizi geçirmesi üzerine sağlık ekipleri müdahale etti. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Yangın sırasında olay yerinde olan Mehmet Ali Kızıltepe, "Komşularımızla beraber yangını gördük, hemen itfaiyeyi aradık. 1 dakika içinde geldiler. Komşumuz sinir krizi, panik atak geçirdi. Ambulans falan geldi, sakinleştirdiler. Ölü ya da yaralanan yok. Evde bir duman çıkmış, buzdolabından herhalde" ifadelerini kullandı.

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