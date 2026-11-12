Beyoğlu’nda kan donduran manzara: Halıya sarılı ceset bulundu!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Beyoğlu’nda bir evde yapılan ihbar üzerine inceleme yapan polis ekipleri, halıya sarılı halde erkek cesedi buldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir evde ceset bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti.
Dairede arama yapan ekipler, halıya sarılı halde erkek cesedi buldu.
Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.