Beyoğlu'nda İklim Değişikliği Eylem Planı hayata geçiriliyor

Geri Dönüşüm çalışmalarıyla 250 bin nüfusun altında Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazanan öncü belediyelerden birisi olan Beyoğlu Belediyesi, yeni bir çalışmaya daha imza attı. Beyoğlu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla “Beyoğlu İklim Değişikliği Eylem Planı”nı hayata geçiriyor. Bilim Beyoğlu’nda düzenlenen Beyoğlu İklim Değişikliği Eylem Planı Toplantısında şehrin güçlü ve zayıf yönleri, tehditler ve fırsatlar değerlendirilerek atılabilecek adımlar tüm detaylarıyla ele alındı. Toplantı sonrası hazırlanan tutanakta; Sabit Enerji, Atık ve Ulaşım olmak üzere üç çalışma alanına ayrılan eylem planı kapsamında yapılabilecek çalışmalar bir bir sıralandı.

Enerjide tasarruf edilebilecek alanlar

Sabit enerji çalışma alanında özellikle tasarruf edilebilecek alanlar belirlenerek yapılabilecek çalışmalar sıralandı. Bu tasarruf yöntemleri arasında; İmar yönetmeliklerinin ve yenilenebilir enerji kaynakları yönetmeliklerinin olması ve uygulanmaması, Trafik ve sokak ışıklarının süre kontrolleri yapılmalı ve akıllı ışıklandırma sistemlerinin kullanılması, Güneş panellerinin yaygınlaştırılması, Çevre sulamada kullanılabilecek su absorbe alanlarının oluşturulması, Elektrik üreten bisiklet yolları yapılması, ulaşım, konut ve sanayide en kısa zamanda yenilenebilir enerjiye geçilmesi, Eylemlerin paydaşlar tarafından benimsenmesi için kent konseyi ve üniversiteler aracılığıyla bilgilendirme çalışmasının yapılması gibi geçiş çaplı önerilere yer verildi.

Yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm çalışmaları

Atık çalışma alanında ise özellikle yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm çalışmaları alanlarında yapılabilecek çalışmalar belirtildi. Bu çalışmalardan bazıları; Sosyal yardımların kömür yerine doğal gaz gibi daha az kirletici bir kaynakla değiştirilmesi, Rüzgar enerji Sistemi alanında yatırımların yapılması, Emisyonu etkin olarak düşürülebilmesi için Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaştırılması, Akıllı şehircilik sistemleri üzerine çalışmaların genişletilmesi, Okullarda tasarruflu aydınlatmaların kullanılması, Yenilenecek binalarda izolasyon şartının getirilmesi ve teşvik verilmesi, Yağmur suyu hasadı gibi çalışmaların artırılarak sulamada ve yıkama gibi temizlik hizmetlerinde kullanılması, Otellere ve işletmelere organik atık yönetimini artırmak adına kompost makinelerinin konulması, Üreticiye uygulanan kirleten öder prensibinin tüketiciye de uygulanması, Beykart gibi projelerle dönüştürülebilir atıkların nakite çevrilebildiği teşvik çalışmalarının yapılması, Hava istasyonu kurulması için talepte bulunularak hava kalitesi takip edilerek raporlaması olarak açıklandı.

Ulaşım alanında uygulanabilecek çalışmalar

Eylem planının üçüncü çalışma alanı ise ulaşım oldu. Ulaşım alanında uygulanabilecek çalışmaların bir kısmı ise; Elektrikli araç kullanımının yaygınlaştırılması, İş yerlerinin çalışanlarını toplu taşımaya yönlendirerek şirket servislerini arttırması, Yeşil şehirleşmesinin arttırılması, Güneş panellerinin artırılarak ev, iş yeri ve otobüslerde kullanılması, Beyoğlu ilçesinde dikey tarımın uygulanmasına yönelik projelerin geliştirilmesi, Araçlara katalizör takılması, Gelecek nesillerin farkındalıklarını arttırmaya yönelik bilgilendirme çalışmalarının arttırılması, Denizlerin temizlenmesi ile birlikte emisyon miktarında azaltılması, Duraklara hareket sensörü takılması ve mekanik sistemleri kurulması ile toplu taşıma araçlarının dur kalk miktarının azaltılması, Ödüllendirme ve vergi indirimi gibi teşviklerin yapılması, Güneş panellerinin kullanılmasına yönelik teşvik bütçesinin sağlanması olarak sıralandı.

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