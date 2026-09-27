Beyoğlu'nda fuhuş pazarlığı dronla tespit edildi; 4 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Beyoğlu'nda 'huzur ve asayiş' denetimi kapsamında Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı ve çevresindeki ara sokaklar ile umuma açık eğlence yerlerinde dron destekli denetim yapıldı. Sokak aralarında yapılan fuhuş pazarlığı dronla tespit edildi; 4 kişi hakkında 'fuhuşa aracılık ve yer temin etme' suçundan işlem yapıldı.

Denetim, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilgili şube müdürlüklerinin katılımıyla yapıldı. 25 umuma açık eğlence mekanının yanı sıra 5 otel ile 2 binada bulunan toplam 10 nokta denetlendi. Cadde ve sokaklarda genel ahlaka aykırı davranışların önlenmesine yönelik kontroller de yapıldı.

Ruhsatsız 2 eğlence yeri ile 2 otel mühürlendi

Genel ahlaka aykırı ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunduğu belirlenen 27 kişi hakkında işlem uygulandı. Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 bina denetlenirken, ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 2 eğlence yeri ile 2 otel mühürlendi.

Denetimler sırasında 1.737 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasından geçirilirken, 3 aranan kişi ile 2 kaçak göçmen yakalandı. Çevreye rahatsızlık vermekten 12 kişi hakkında idari işlem uygulandı. Üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldı.

17 işletmeye idari para cezası

Umuma açık eğlence yerlerindeki denetimlerde 'tütün mamulleri kullanımı', 'faaliyet konusuna aykırılık', 'mesul müdürlük belgesinin bulunmaması', 'sigortasız işçi çalıştırılması' ve 'işletme dışında müzik yayını yapılması' şeklinde mevzuata aykırılıklar belirlendi. Aykırılıklar nedeniyle toplam 17 işletmeye idari para cezası uygulandığı bildirildi.