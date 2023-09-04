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Yerel Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı
Yerel

Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Yeniakit Publisher
2023-09-04 06:47:00 -
Beyoğlu’nda 2 katlı metruk bina alev alev yandı

Beyoğlu’nda iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangında ölü ve yaralı olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Bülbül Mahallesi Turan Caddesi’nde bulunan 2 katlı metruk binada meydana geldi.

İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir şekilde 2 katlı binanın üst katında yanma meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevlerin çatı katını sardığı bina itfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışması sonrası söndürüldü.
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Yangında ölü ve yaralı olmazken mahalle sakinlerin kısa süreli panik yaşadıkları görüldü.

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