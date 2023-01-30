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Gündem Beyoğlu Belediye Başkanı'ndan ABD Büyükelçiliğine cevap
Gündem

Beyoğlu Belediye Başkanı'ndan ABD Büyükelçiliğine cevap

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ABD Büyükelçiliği’nin yayınladığı Güvenlik Uyarısı metnini yanıtladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 19:55:00 -
Beyoğlu Belediye Başkanı'ndan ABD Büyükelçiliğine cevap

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, ABD Büyükelçiliği’nin yayınladığı Güvenlik Uyarısı metnine cevap verdi.

İşte o cevap:

"ABD Büyükelçiliği’nin Beyoğlu’nu açıkça adres göstererek terör saldırısı açıklaması yapmasını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. İsveç’te, Danimarka’da, Hollanda’da yaşanan skandal olayın ardından ikinci kez yayınladıkları metinde amacın sadece ikaz olmadığı açıktır. Terörün ve teröristin oluşturmak istediği korku iklimi, bu adımlarla terörden önce oluşturulmakta ve faydadan çok zarar vermektedir.

Beyoğlu’nda tüm inançlar yüz yıllardır barış içinde bir arada yaşamaktadır. Her bir cami, her bir kilise, her bir sinagog ve her bir ibadet merkezi, İsveç’te, ABD’de, Avrupa’da gösterilmeyen saygıyla ve hoşgörüyle farklı inançlardaki vatandaşlarımızın hizmetindedir. Teröristin oluşturmak istediği algıya, bir devletin büyükelçiliğinin farklı bir yöntemle fırsat sunması; bu yapılırken Galata’nın, Taksim’in, İstiklal’in adının açıkça belirtilmesi talihsizliktir.

ABD Büyükelçiliği’ni Türkiye’nin imajını zedelemeye yönelik adımlardan vazgeçmeye, dini inançlara saygısızılık yapan merkezleri lanetlemeye davet ediyorum. Beyoğlumuz’da gerçekleşen son terör saldırısında yakalanan YPG’li teröristin örgütünün, kimin askerleri tarafından eğitildiğini tüm dünya milletleri bilmektedir. Vatandaşlarına bir ikaz yayınlayacaklarsa teröristi besleyen, eğiten devletlere karşı yayınlayabilirler!"

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