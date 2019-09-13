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Beylikova’da su motorlarının çalınması engellenemiyor

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki tarlalarda bulunan arazi sulama motorlarının çalınması olayında yaşanan artış çiftçileri endişelendirirken, fail veya faillerin artık bulunması isteniyor.

13 Eylül 2019 Cuma 12:14
Beylikova’da su motorlarının çalınması engellenemiyor

Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki tarlalarda bulunan arazi sulama motorlarının çalınması olayında yaşanan artış çiftçileri endişelendirirken, fail veya faillerin artık bulunması isteniyor.


Beylikova’da sulama motorlarının çalınması olaylarının önüne geçilemiyor. Son 10 gün içinde çiftçilerin tarlalarını sulamak için arazisine kurdukları onlarca sulama motorlarının çalınması olayının fail veya failleri bulunamadı. Son bir hafta içinde Sultaniye gölet ve kanal kıyısından 3, Doğray mahallesi çayırlığından 1, Parsibey mahallesinde 3 adet sulama motorları çalındı.


Beylikova Belediye Başkan Vekili Ersin Kaya, hırsızlıkların çiftçileri madden ve manen sıkıntıya soktuğunu, endişenin her geçen gün arttığını belirtti. Kaya, “Son zamanlarda sulama motoru hırsızlık olayları arttı. Her gün benzer olaylar yaşıyoruz. Bu durum çiftçilerini çileden çıkartıyor ve büyük maddi zarara uğratıyor. İlgili makamların bu probleme bir çözüm bulmasını, olayların fail veya faillerinin bulunmasını istiyoruz” diye belirtti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 12:14
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