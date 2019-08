Beylikdüzü’ndeki bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı

Beylikdüzü Kaymakamlığının Beylikdüzü Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Resmi Bayramlaşma Töreni, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Beylikdüzü Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı bayramlaşma töreninde, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur “En büyük hazinemiz birlik ve beraberliğimiz” derken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Kurban Bayramımızı en üst düzeyde dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla geçiriyoruz” diye konuştu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü ilçe protokolü, bayramın ikinci günü, Beylikdüzü Öğretmenevindeki Resmi Bayramlaşma Töreni’nde bir araya geldi. Beylikdüzü Kaymakamlığının Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte düzenlediği törene; Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Yaptıkları konuşmalarda, bayramların önemine vurgu yapan protokol üyeleri, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Öğretmenevindeki resmi bayramlaşma töreninin ardından Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ilçe protokolü; Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladı. İlçe protokolü, bayramlaşma ziyaretleri çerçevesinde Marmara Çocuk Destek Merkezi, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Hüsnü Ayık Bakım Merkezini de ziyaret etti.

“Birlik ve beraberlik, en büyük hazinemiz”

Öğretmenevinde yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın zirveye ulaştığı günler olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur “Mübarek Kurban Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum. Aydınlık ve uygar yarınlarda, millet olarak daha nice bayramları huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde geçirmemizi; çocuklarımıza çok güçlü, mutlu ve refah içerisinde bir Türkiye bırakabilmeyi temenni ediyorum. Bu bayram gününde bir kez daha vurgulamak isterim ki Türk Milleti olarak en büyük hazinemiz birlik ve beraberliğimizdir, inancımızdır” dedi. Konuşmasında, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Denizli Vali Yardımcılığı görevine atanmasından dolayı, Beylikdüzü’nde son kez bayramlaşma törenine katıldığını da söyleyen Kaymakam Mehmet Okur “Bu son bayramımız oluyor, Beylikdüzü’nde. Bu meslekte devletime ve milletime onurlu bir hizmet vermenin gayreti içerisinde oldum. Şiarım, hep adalet, vicdan oldu. Eğer bunu başarabildiysem, yanlış yapmadan görevimi icra edebildiysem ne mutlu bana” şeklinde konuştu.

“Beylikdüzü’nde dayanışma ve yardımlaşma duygumuz üst seviyede “

Bayramların, bir ve beraber olmanın anlamının hissedildiği en özel günler olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kurban Bayramımızı en üst düzeyde dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla geçirmekteyiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza, Kurban Bayramı’nın en iyi şekilde, en huzurla geçeceği ortamları sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

Konuşmasında, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur’a görev süresi boyunca, yapıcı ve uzlaştırıcı bir tavır sergilediği için teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü kenti, sizden alacaklı değil, borçlu kaymakamım. Devlet adamlığının ne demek olduğunu her ortamda gösterdiniz. Ben, sizinle çalışmış olmanın mutluluğu içerisindeyim. Her zaman için Beylikdüzü’nde bir eviniz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Her zaman bizim başımızın üstünde yeriniz var” şeklinde konuştu.