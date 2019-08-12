0553 313 94 23

Beylikdüzü’ndeki bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı

Beylikdüzü Kaymakamlığının Beylikdüzü Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Resmi Bayramlaşma Töreni, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Beylikdüzü Öğretmenevi’nde gerçekleşti.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:02
Beylikdüzü’ndeki bayramlaşma töreninde birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı

Beylikdüzü Kaymakamlığının Beylikdüzü Belediyesi ile ortaklaşa düzenlediği Resmi Bayramlaşma Töreni, Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Beylikdüzü Öğretmenevi’nde gerçekleşti. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı bayramlaşma töreninde, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur “En büyük hazinemiz birlik ve beraberliğimiz” derken Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ise “Kurban Bayramımızı en üst düzeyde dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla geçiriyoruz” diye konuştu.


Kurban Bayramı dolayısıyla Beylikdüzü ilçe protokolü, bayramın ikinci günü, Beylikdüzü Öğretmenevindeki Resmi Bayramlaşma Töreni’nde bir araya geldi. Beylikdüzü Kaymakamlığının Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte düzenlediği törene; Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Yaptıkları konuşmalarda, bayramların önemine vurgu yapan protokol üyeleri, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Öğretmenevindeki resmi bayramlaşma töreninin ardından Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve ilçe protokolü; Beylikdüzü Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek huzurevi sakinlerinin bayramlarını kutladı. İlçe protokolü, bayramlaşma ziyaretleri çerçevesinde Marmara Çocuk Destek Merkezi, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü, Beylikdüzü Çocuk Destek Merkezi ve Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Hüsnü Ayık Bakım Merkezini de ziyaret etti.



“Birlik ve beraberlik, en büyük hazinemiz”


Öğretmenevinde yaptığı konuşmada, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın zirveye ulaştığı günler olduğuna dikkat çeken Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur “Mübarek Kurban Bayramımızı en içten duygularımla kutluyorum. Aydınlık ve uygar yarınlarda, millet olarak daha nice bayramları huzur içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde geçirmemizi; çocuklarımıza çok güçlü, mutlu ve refah içerisinde bir Türkiye bırakabilmeyi temenni ediyorum. Bu bayram gününde bir kez daha vurgulamak isterim ki Türk Milleti olarak en büyük hazinemiz birlik ve beraberliğimizdir, inancımızdır” dedi. Konuşmasında, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Denizli Vali Yardımcılığı görevine atanmasından dolayı, Beylikdüzü’nde son kez bayramlaşma törenine katıldığını da söyleyen Kaymakam Mehmet Okur “Bu son bayramımız oluyor, Beylikdüzü’nde. Bu meslekte devletime ve milletime onurlu bir hizmet vermenin gayreti içerisinde oldum. Şiarım, hep adalet, vicdan oldu. Eğer bunu başarabildiysem, yanlış yapmadan görevimi icra edebildiysem ne mutlu bana” şeklinde konuştu.



“Beylikdüzü’nde dayanışma ve yardımlaşma duygumuz üst seviyede “


Bayramların, bir ve beraber olmanın anlamının hissedildiği en özel günler olduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Kurban Bayramımızı en üst düzeyde dayanışma ve yardımlaşma duygularıyla geçirmekteyiz. Beylikdüzü Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza, Kurban Bayramı’nın en iyi şekilde, en huzurla geçeceği ortamları sunmaya gayret ediyoruz” dedi.


Konuşmasında, Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet Okur’a görev süresi boyunca, yapıcı ve uzlaştırıcı bir tavır sergilediği için teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü kenti, sizden alacaklı değil, borçlu kaymakamım. Devlet adamlığının ne demek olduğunu her ortamda gösterdiniz. Ben, sizinle çalışmış olmanın mutluluğu içerisindeyim. Her zaman için Beylikdüzü’nde bir eviniz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Her zaman bizim başımızın üstünde yeriniz var” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 17:02
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
    1. GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
    2. UEFA'dan Başakşehir'e kötü haber!
    3. Adıyaman'da trafik kazası: 2 yaralı
    4. UEFA Disiplin Kurulu, Medipol..
    5. "Bu topraklar tarihinin en güvenli ve..
    6. Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “En mutlu..
    7. Eskişehir’de ceset bulundu
    8. MHP’de bayramlaşma töreni
    9. GÜNCELLEME 2 - Balıkesir'de orman..
    10. Başkan Demirtaş: “Amacımız ilçe..
    11. Çocuğuna işkence yapan anne tutuklandı
    12. Kumpasın yıl dönümünde dolar..
    13. Suudi Arabistan Kralı ile BAE Veliaht..
    14. Otomobil, petrol istasyonuna girerek..
    15. Ordu, Ünye’de bayramlaştı
    16. Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kıran:..
    17. Sinemada karakterini canlandırdı,..
    18. Lille duyurdu! 'Trabzonspor'a transfer..
    19. Erzincan'da terör operasyonu
    20. Greg Whittington, Galatasaray Doğa..
    21. Gebze’de orman ve çalılık yangını..
    22. Babaoğlu adım atmadık yer bırakmadı
    23. Aydın'da trafik kazası: 15 yaralı
    24. Üniversite ek tercihleri ne zaman..
    25. Irak Basra Körfezi'nde İsrail'i..
    26. Erzincan kırsalında 1 terörist etkisiz..
    27. Bilecik Belediye Başkanı Şahin..
    28. Üniversite ek tercihleri ne zaman 2019?
    29. Bu kuyruğun ucu bucağı gözükmüyor
    30. Alaçam dağlarındaki yangın söndürüldü
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Baş parmağını kaldıran Trump'a sert eleştiri! 'Normal değil!'
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
    Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
    RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak