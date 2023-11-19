Beylikdüzü’nde yangın!
Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı.
Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten çıldırtan tahmin! Gram altını olanları uyardı: 2.000 lira olacak
Başkan Erdoğan'a olan sevgisi görenleri şaşırtıyor: Yeğenine adını verdi! Her yerde mücadele veriyor...
Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı.
Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23