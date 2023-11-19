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Yerel Beylikdüzü’nde yangın!
Yerel

Beylikdüzü’nde yangın!

Yeniakit Publisher
2023-11-19 13:54:00 -

Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı.

Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde depo olarak kullanılan alanda yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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