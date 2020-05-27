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Aktüel

Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 12:13:14 -
Beylikdüzü'nde uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Mayıs'ta Kavaklı Mahallesi Yeşilyurt Caddesi üzerinde bulunan bir sitede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Binadaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli Ahmet D'nin (34) uyuşturucu maddeleri apartmanın posta kutusunda sakladığını tespit etti.

Yapılan takibin ardından Ahmet D. yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 2 gram, posta kutusunda ise 38 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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