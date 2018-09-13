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Beylikdüzü'nde otomobile silahlı saldırı

Beylikdüzü'nde lüks bir otomobile düzenlenen silahlı saldırda otomobilde bulunan kadın ağır yaralandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:52
Beylikdüzü'nde otomobile silahlı saldırı

Beylikdüzü Cumhuriyet Mahalesi Hanımeli Sokak'ta park halinde bulunan lüks araç içinde bulunan bir kadına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bir araçla gelen saldırgan ya da saldırganlar park halindeki lüks aracın şoför koltuğunda oturan kadına ateş açtı. Ağır yaralanan kadın, yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırgan ya da saldırganları arıyor.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:52
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