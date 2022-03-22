Beylikdüzü'nde korkutan yangın
İstanbul Beylikdüzü'nde bir bina alevler içinde kaldı.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir bina alevlere teslim oldu. Gürpınar Mahallesi'nde bir binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir bina alevler içinde kaldı.
İstanbul Beylikdüzü'nde bir bina alevlere teslim oldu. Gürpınar Mahallesi'nde bir binada çıkan yangına çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
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