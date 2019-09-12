Beylikdüzü’nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi Beylikdüzü’nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı.

Beylikdüzü’nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

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