Beylikdüzü’nde İmamoğlu’na uzanan usulsüzlük

Beylikdüzü’nün tanınan simalarından İş insanı Metin Karayazı, Eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde başlayıp, mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık döneminde devam eden bir imar usulsüzlüğü olduğunu iddia etti. Kişisel sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında anlatan Karayazı, Beylikdüzü’nde 1692 konut ve 125 mağazadan oluşan “Kameroğlu Metrohome Suites” projesindeki usulsüz işlemlere göz yumulduğunu projeye ruhsat verilerek suç işlendiğini söyledi.

Projeye göre 15 kat olan blokların 17 kata çıkarıldığını, projede yeşil alan olarak geçen kısma blok yapıldığını, yine projede konut olarak geçen kısımlara dükkan statüsü kazandırıldığını ve tüm bu usulsüz işlemlere belediye tarafından ruhsat verildiğini söyleyerek Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

‘İLÇEMİZİN YAĞMALANMASINA MÜSAADE ETMEYECEĞİM’

Yayında usulsüzlüklere göz yumduğunu iddia ettiği CHP’li Belediye Meclis üyelerine seslenen Karayazı şu ifadeleri kullandı: "Yeri geldiğinde bizim partimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partidir diyen sözüm ona CHP Meclis üyeleri bu yolsuzluk denen usulsüzlükler yapılırken neredeydiniz, neden sessiz kaldınız? Yoksa sizlere de sus payı mı verildi? Evinizde rahat uyuyabiliyor musunuz? İlçemizin yağmalanmasına talan edilmesine müsaade etmeyeceğim, etmemeliyiz ve bu yolsuzluklara usulsüzlüklere sivil toplum örgütleri olarak dur demeliyiz.”



ÖNE ÇIKAN VİDEO

‘İMARA AYKIRILIĞIN BOYUTLARI’

Metin Karayazı tespit ettiğini iddia ettiği usulsüzlükleri şu ifadelerle sıraladı:

“1/5000’lik Beylikdüzü Nazım İmar Planlarında ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarında açık bir şekilde ‘Ayrık Nizam Konut Fonksiyonlu’ alanlarda kaldığı ve bu alanlarda yol boyu ticaret kararı bulunan parseller hariç konut dışı amaçla kullanmak üzere yapı yapılmasına müsaade edilmediği halde 18 Ağustos 2016 tarihli yapı ruhsatları ile 22 Mart 2019 tarihli tadilat ruhsatlarında dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oluru ile ruhsat üzerinde konut + ticaret fonksiyonlu alanda gösterilmek suretiyle ticari amaçlı 125 adet dükkan ve ofis inşa edilerek imar kirliliğine sebebiyet vererek suç işlenmiştir.

“Yine yapı ruhsat ve tadilat ruhsatlarında blok yükseklikleri ile taban alanı hesapları eksik gösterilmek suretiyle emsal alan kullanımları ve ayrıca blok yaklaşma mesafeleri eksik hesaplanarak suç işlenmiștir. Örneğin 125 ada 2 parsel sayılı taşınmaz üzerinde inşa edilen ‘A bloğun 18 Ağustos 2016 tarihinde düzenlenen Yapı Ruhsatında yol kotu üstü yüksekliği 18 kat 59.15 metre olarak hesaplanmış ancak gerçekte binanın yol kotu üstü yüksekliği zemin + 18 kat (5,95 + 59,15) 65.10 metredir. Buna göre yeniden hesaplanacak emsal alanlar ve yapı çekme mesafeleri imara aykırılığın boyutlarını gözler önüne sermektedir.

‘AYRIK NİZAM YERİNE BİTİŞİK NİZAM’

“125 ada 2 parselde imara aykırı olarak çekme mesafeleri alanında L blok adıyla inşa edilen dükkanlar ve A-B-C-D-E-F-G-H-1-K1-K2-K3 blokların zemin katlarında yine L blok adıyla yer alan dükkanlar ayrık nizam yapılaşma yerine bitişik nizam şeklinde inşa edilmiş, 124 ada 3 parselde F blok adıyla çekme mesafeleri alanına inşa edilen dükkanlar ve A-B-C-D-E blokların altına inşa edilen F blok diye adlandırılan dükkanlar ayrık nizam yerine bitişik nizam şeklinde inşa dilerek suç işlenmiştir.

‘HAYALİ BLOKLARA TAPU TESCİLİ’

“L ve F bloklar yapı ruhsatında belirtilmiş olmasına rağmen proje alanında bulunmamaktadır, ancak bu hayali L ve E bloklara tapu tescili yapılarak suç işlenmiştir.

“Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olması ve M. Murat Çalık'ın Belediye Başkanı olarak seçilmesinden sonra defalarca ihbarda bulunup İmar Kanununun 32. maddesi gereği yerine getirilerek imara aykırılıkların giderilmesi, aksi durumda imara aykırı yapıların yıkılması yönünde karar alınması talebinde bulunduğum halde bu talebim yerine getirilmeyerek suç ișlenmeye devam edilmiştir.

ÇALIK DÖNEMİNDE DE DEVAM ETMİŞ

“Onaylanandan farklı bir șekilde ruhsat düzenlenerek imar mevzuatına aykırı inşa edilen projeye Murat Çalık başkanlığındaki Beylikdüzü Belediyesi tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenerek suç işlenmiştir.”

İMAMOĞLU VE ÇALIK’A SUÇ DUYURUSU

Metin Karayazı, bir önceki dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mevcut Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve bu isimlerin verdiği talimatlarla yönetildiğini iddia ettiği belediye personeli, Yapı Denetim Şirketi yetkilileri, Tapu Müdürlüğü personelleri ve İnşaatın Müteahhitleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘ŞİRKETİN MÜDÜRÜ ŞİMDİ BELEDİYE BAŞKAN DANIŞMANI’

Karayazı canlı yayında usulsüz inşaat ruhsatların belediyeden nasıl alındığı sorusuna da ışık tutacak bir bilgi paylaştı. Metin Karayazı, projenin çalışmalarının sürdüğü dönemde Kemeroğlu İnşaat’ın genel müdürü V. E.’in, Beylikdüzü Belediye Başkan yardımcılığı görevine getirildiğini. Şu an ise mevcut Belediye Başkanı Çalık’ın danışmanı olduğunu iddia etti. “Şirketin müdürlüğünü yapan kişinin ilçe belediye başkan yardımcılığı yapmasının hangi anlama geldiğini anlamak için müneccim olmamıza gerek yoktur.” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Belediyesine 7. İdari Mahkeme’de iddia edilen imardaki usulsüzlüklerle ilgili bir vatandaşın dava açması üzerine mahkeme heyeti projenin imar durumu hakkında Beylikdüzü Belediyesinden bilgi istiyor. Soruya Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Karademir tarafından yazılı olarak özetle “İlgi yazınıza istinaden 125 ada 2 parsel ve 124 ada 3 parsel sayılı taşınmazların dosyasında yapılan incelemede; 8 Ağustos 2013 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği 14. Maddesi 3. Alan kullanımları başlıklı hüküm gereğince 125 ada 2 parsel için 15 Temmuz 2016 tarihli düzenlenen Başkanlık Oluruna istinaden mimari projelerinin onaylanarak Yapı Ruhsatlarının düzenlendiği anlaşılmıştır.” cevabı verildi.

‘BELEDİYE BAŞKANININ BÖYLE BİR YETKİSİ YOK’

Cevaba canlı yayından isyan eden Karayazı, belediye başkanının imar değişikliği yetkisinin olmadığını söyledi. Karayazı, “Belediye başkanının böyle bir yetkisi olsa, imar diye bir kavram niye olsun? İmar diye bir yapılanma neden olsun? O zaman her şey belediye başkanının inisiyatifinde, istediği yere 10 kat verir, istediğine 5 kat verir, istediği yere ticari verir, istediği yere de konut imarı verir denilir. Böyle bir şey yok. Burası muz cumhuriyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti.” İfadelerini kullandı.

KAYNAK: AYDINLIK GAZETESİ