Beylikdüzü Sahaf Festivalinde "Tımarhanede Sanat ve Edebiyat" konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü 4. Sahaf Festivali kapsamında "Tımarhanede Sanat ve Edebiyat" söyleşisi gerçekleştirildi.

Beylikdüzü Yaşam Vadisinde, "Sahaf Söyleşisi: İçeriden Sesler, Sessizlikler" başlığıyla düzenlenen etkinlikte, akıl hastaneleri ve tımarhanelerin kültür sanat hayatına etkisi masaya yatırıldı.

Sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan programda konuşan Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatih Artvinli, tımarhane kurumuyla delilik olgusunun birbirinden farklı şeyler olduğunu ifade etti.

Tımarhane edebiyatının, yazılan yazıların yanı sıra tımarhane kurumu içerisinde üretilmiş tüm edebiyat eseri, sanat eseri, şarkı, resim, heykel ve plastik sanatları da kapsadığını dile getiren Artvinli, "Psikiyatri ve ruhsal sorunları olan kişilerin belli bir dönemde kaldıkları kurumun içerisinden ürettikleri tüm janra tımarhane edebiyatı diyebiliriz." değerlendirmesini yaptı.

Artvinli, yazan kişinin deneyiminin ve ruhsal ızdırabının da etkili olduğuna dikkati çekerek, hekimlerin yazdıklarının, hastaların yaşadıklarını yazmaların, hapishane edebiyatındaki gibi dışarıda yazan ve tımarhane içinde de yazmaya devam eden edebiyatçıların eserlerinin de bu kapsamda değerlendirilebileceğini anlattı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Seval Şahin ise tımarhanenin kelime anlamı olarak tımar etmek, düzenlemek ve bir şeyi belli bir sisteme dahil etmek anlamına geldiğini söyledi.

Edebiyatla birlikte dil ve üslubun da işin içine girdiği görüşünü paylaşan Şahin, "Tımarhaneyi anlatmak ya da belirli bir delilik halinin kendisi anlatmak bu delilik hali üzerine düşünmek başlı başına edebiyat içerisinde de ayrı bir janr." dedi.

Şahin, yazı yazmanın kendisinin delice bir şey olduğunu dile getirerek, "Ortaya yeni bir dil koymanız gerekiyor. Herkes gibi olmayan, 'tımar edilmemiş', bir kurgu, üslup ve dille ya da normal görülenin tam tersine kendini anlatmak için yeni yollar bulmanın başka bir yolu da deliliği yazmak." ifadesini kullandı.

Tımarhane edebiyatının Türkiye'deki ve dünyadaki örneklerinin de konuşulduğu söyleşide konuya ilişkin çeşitli görüntüler izletildi ve müzik parçaları çalındı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından düzenlenen "7. Barış ve Sevgi Buluşmaları" çerçevesinde gerçekleştirilen söyleşi, konuşmacılara çiçek ve plaket takdim edilmesiyle sona erdi.