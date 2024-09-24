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Yerel Beylikdüzü güne dumanlar içinde uyandı! Kimya fabrikasında yangın çıktı
Yerel

Beylikdüzü güne dumanlar içinde uyandı! Kimya fabrikasında yangın çıktı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

Beylikdüzü’nde sabun ve deterjan üretimi yapılan kimya fabrikasının deposunda yangın meydana geldi.

Kısa sürede büyüyen yangın çevrede paniğe neden olurken ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.
Yangın, sabah 7.30'da Beylikdüzü Haramidere Beysan Sanayi Sitesi'nde bir kimya fabrikasının deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm depoyu sardı. Fabrikada çalışan tüm işçiler tahliye edilirken bir çok ilçeden gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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