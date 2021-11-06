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Ekonomi Beylikdüzü Belediyesi Müfettiş Yardımcısı alacak
Ekonomi

Beylikdüzü Belediyesi Müfettiş Yardımcısı alacak

Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 14:21:00 -
Beylikdüzü Belediyesi Müfettiş Yardımcısı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre; Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğü bünyesinde münhal 3 adet GİH sınıfı 6.derecedeki Müfettiş Yardımcısı kadrosuna sınav ile Müfettiş Yardımcısı alınacak.

SINAVIN ŞEKLİ VE TARİHİ

Sınav yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak. Yazılı sınav; 02 Şubat 2022 tarihinde Çarşamba günü saat: 11.00 de Beylikdüzü Belediyesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (Trakya Salonu) Cumhuriyet Mahallesi Çandarlı Sokak Atatürk Bulvarı No:28 34520 Beylikdüzü-İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel koşulları taşımak,

Üniversitelerin Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, iktisadi ve idari Bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş 4 yıllık lisans eğitimi veren yurtiçi veya yurtdışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

Yazılı Sınav tarihi itibariyle  35 yaşını doldurmamış olmak,

Görevin yerine getirilmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi bulunmamak,

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden KPSS P-48 puan türünden 80 (seksen) ve daha yukarı puan almış olmak,

 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlikle ilişiği bulunmamak,

Bu tür sınava daha önce en fazla bir defa katılmış olmak.

Adayların, Müfettişliğin gerektirdiği karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği ile tutum davranış yönünden müfettişlik yapabilecek niteliklere sahip olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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