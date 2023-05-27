Beyler buraya bakın! Fena batıyoruz fena...

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2013-14 sezonundan bu yana alıp sattıkları futbolcuların sadece bonservis maliyetlerinden 238.18 milyon Euro (5.12 milyar TL) zarar etti.

Türk futbolunun 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, son 10 sezonda transferlerden toplamda 238 milyon Euro (yaklaşık 5.12 milyar TL) zarar etti.

Hürriyet'in haberine göre; Transfermarkt tarafından yapılan araştırmada, kulüplerin son 10 sezonda aldıkları ve sattıkları futbolcuların maliyetleri karşılaştırılırken, kendilerine ödenen maaşlar ve menajer ücretleri dikkate alınmadı.

Sadece bonservis bedellerinin hesaplandığı araştırma sonucunda 4 büyüklerin transferde çok ciddi zarara uğradıkları ortaya çıktı.

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