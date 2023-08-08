Beykozlular dikkat! İşte karanlığa gömülecek yerler
İstanbul Beykoz'un bazı mahallelerinde 10 Ağustos Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanacak. İşte, o mahalleler...
İstanbul'Un Beykoz ilçesinde 10 Ağustos Perşembe günü elektrik kesintileri yaşanacak. Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş.'den yapılan duyuruya göre Beykoz'un 4 mahallesindeki bazı sokaklara 10 Ağustos Perşembe günü elektrik verilemeyecek.
Planlı bakım onarım çalışmaları kapsamında 09.30-16.30 saatleri arasında yapılacak kesintiler şu şekilde:
Anadolu Feneri Mahallesi'nde Bordo Çıkmazı, Bodrum Çıkmazı, Hicaz, Adatepe Çıkmazı, Yavuzeli Çıkmazı, Mecitdere Yolu, Akçakent, Kivilik Çıkmazı, Zülüf Çıkmazı, Revir, Geçit Çıkmazı, Saçak Çıkmazı, Türbe, Sütçübayırı Çıkmazı, Kilimli Çıkmazı, Tütüncüler, Yalı Yolu, Mesnevi, Alımlı Çıkmazı, Çakallimanı Çıkmazı, Bahçıvan Çıkmazı, Fener, Kabakoz Yolu, Kocabayır, Taçlıgeçit Çıkmazı, Anadolu Fener, Yolu, Yüzyıl, Yazıhan Çıkmazı ve Arın Sokaklarına
Dereseki Mahallesi'nde Yeşiltepe, Refakat, Bağban Çıkmazı, Kaynarca Yolu, Sırmakeş, Hedie, Kalkandere ve Dereseki Caddesine
Kaynarca Mahallesi'nde Cami Arkası Çıkmazı, Çıngırakotu Çıkmazı, Kartalyuvası Çıkmazı, Kırık Çıkmazı, Dereboyu, Etik Çıkmazı, Yapraklı Çıkmazı ve Evlat Sokaklarına
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Mahmuşevketpaşa Mahallesi'nde Mahmutşevketpaşa, Riva Yolu, Şuh, Dolapdere, Kışlatarlası ve Maşatlık Sokaklarına
Planlı elektrik kesintilerinin bakım çalışmaları kapsamında devam edebileceği öğrenildi.
Kaynak: Dost Beykoz