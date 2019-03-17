0553 313 94 23

Beykozlu gençlerden Murat Aydın’a semte “minibüs hattı” isteği

Gümüşsuyu Çiftehavuzlar’da vatandaş ziyareti esnasında kendilerine mikrofon uzatan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile karşılaşan gençler, “Başkanım minibüs hattı istiyoruz, okula giderken bizim için zor oluyor.

17 Mart 2019 Pazar 08:16
Beykozlu gençlerden Murat Aydın’a semte “minibüs hattı” isteği

Gümüşsuyu Çiftehavuzlar’da vatandaş ziyareti esnasında kendilerine mikrofon uzatan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın ile karşılaşan gençler, “Başkanım minibüs hattı istiyoruz, okula giderken bizim için zor oluyor. Yaşlılar da yokuşları çıkamıyor” diyerek isteklerini dile getirdi. Aydın pencereden kendisini eve davet eden vatandaşın isteğini ise geri çevirmedi.



31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında farklı semtlerde esnafları ve vatandaşları her gün ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Gümüşsuyu Çiftehavuzlar’da vatandaşları ziyaret etti. Semt meydanında mikrofonu eline alan Başkan adayı Aydın, yolda karşılaştığı gençlere mikrofon uzattı. Kendisinden istediklerini soran Aydın’a gençler, “Minibüs hattı istiyoruz, sabah okula giderken zor oluyor. Yaşlılar da yokuşları çıkamıyor. Meydana kadar bir hat olsa daha iyi olabilir” diyerek isteklerini dile getirdi. Bunun üzerine Aydın, önce projelerin çalışmasını yapacaklarını, ardından da istekleri yerine getirebileceklerini ifade etti.



Ulaşım sorunu için bisiklet yolu müjdesi


Aynı yerde genç bir kızla karşılaşan Aydın, aynı soruyu ona da yöneltince genç kız, “Ben trafik sorunun çözülmesini istiyorum. Ulaşımda çok problem var, trafik oluyor ve araçlar durmuyor” dedi. Gençlerle sorunları hakkında sohbet eden Aydın, “Ulaşım sorununu çözmek için genellikle bisiklet kullanımını yaygınlaştıracağız” diyerek ilçede bisiklet yolu yapacakları müjdesini de verdi. Sıcak bir şekilde karşılanan Başkan adayı Aydın’ın samimi tavırları vatandaşların gönlünü kazanırken, bazı vatandaşlar ise pencerelerden Aydın’ı izledi.


“Amacımız yaşamı daha mutlu kılmaktır”


Aydın, “20 yıllık belediye başkanlığı tecrübemiz var. O tecrübeyle ve sizlerden alacağımız yetkiyle, sizlerin de desteğiyle Beykoz’umuza hizmet etmek istiyoruz. Amacımız yaşamı daha mutlu kılmaktır, huzurlu olmanıza da katkı vermektir. Bu doğrultuda çalışmalarımız olacak. Kol kola birlikte yürüyeceğiz” ifadelerini kullandı. Aydın burada gördüğü bir çocuğu ise severek elini öptü.


Pencereden kahve davetini geri çevirmedi


Çalışmalar kapsamında Başkan adayı Aydın’ı penceresinden gören bir vatandaş evine davet etti. Aydın bu nazik daveti kırmayarak vatandaşın evine misafir oldu. Vatandaşlarla tokalaşan Aydın, onlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Bir yandan da kendisine ikram edilen kahveyi yudumladı. Evin balkonunda kuşbakışı Beykoz’u incelemeyi de ihmal etmeyen Başkan adayı Aydın, vatandaşlara gerçekleştirmek istediği projelerden bahsetti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 08:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni Zelanda'da
    1. Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu Yeni..
    2. 42 suçtan aranan şüpheli, yaşlı kadını..
    3. Türkiye'ye para yağacak! 5 katı fazla..
    4. Kar yağışına dayanamayan toprak ev..
    5. Ailece muhtarlık seçimi
    6. Yurtta hava durumu
    7. Fuat Oktay ve Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni..
    8. GÜNDEM / 17 Mart 2019
    9. Tekerlekli sandalyedeki eşini..
    10. Bakırköy'de zincirleme trafik kazası!
    11. Diyarbakırlı Müslümanlar Yeni Zelanda..
    12. Başkan Kalkan: "4 yıllık refakat..
    13. Slovakya'da seçimler ikinci tura kaldı
    14. Kara yollarında son durum
    15. Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı!..
    16. MHP'li Başkan'ın eşi oğlunun düğününde..
    17. Çocuk sapığına 'Yeni Zelanda'..
    18. Türkiye’ye gelen kruvaziryerlerin..
    19. Çavuşoğlu'ndan azınlık cemaatlerine..
    20. Kuşların gökyüzünde muhteşem dansı
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    Pervin Buldan'dan gaf üstüne gaf!
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"
    Bakan Pekcan müjdeyi verdi! "Dünyada ilk kez Türkiye'de olacak"