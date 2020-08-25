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Aktüel Beykoz'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Beykoz'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:18:25 -
Beykoz'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Beykoz ilçesinde düzenlenen operasyonda, 17 paket halinde toplam 9 kilo 320 gram metamfetamin ele geçirilirken, M.T. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" suçundan tutuklandı.

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