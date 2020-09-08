Beykoz'da "Sağlık için Hepimiz için" denetimi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Beykoz'da İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın koordinasyonunda "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" sloganıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin denetimler devam ediyor.



Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, beraberindeki ekiplerle ilçedeki işletmelerde, cadde ve sokaklarda Kovid-19 kapsamında uyulması gereken kuralları denetledi.



Denetimlerle ilgili AA muhabirine açıklama yapan Beykoz Kaymakamı Çiçekli, ilçe genelinde tedbirlere uymada sorun yaşanmadığını kaydetti.



Çiçekli, "Beykoz'da maske, mesafe, hijyen denetimine kamu personelimizle beraber çıktık. Esnafımızı ziyaret ediyoruz, sohbet ediyoruz. Kurallara uymaları noktasında dikkat çekmeye çalışıyoruz. Beykoz bu durumda çok iyi, öyle gözüküyor. Kurallara riayet ediyorlar. Dikkatleri diri tutmaya çalışıyoruz. Dikkatleri bu salgının geçmediği, devam ettiği konusuna çekmeye çalışıyoruz. Bundan sonra topyekun mücadeleye devam diyor, herkesten destek bekliyoruz." diye konuştu.



Kaymakam Çiçekli ve ekibinin denetim yaptığı Kavacık Mahallesi esnafı Serkan Gazoz, genel olarak mahalledeki esnafla tedbirlere uyum konusunda beraber hareket ettiklerini dile getirdi.



Gazoz, "Kurallara uyuluyor, görüldüğü gibi herkes maskeli. Kavacık esnafı olarak biz bu konuda uyumluyuz. İnsanlar da bu ortama ayak uyduruyorlar. Allah'ın izniyle bu olayı da bu şekilde atlatacağız." dedi.



Ekipler, işletme sahiplerini maskesiz müşteri kabul etmemeleri konusunda uyardı.

