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Yerel Beykoz'da marangozhanede yangın paniği
Yerel

Beykoz'da marangozhanede yangın paniği

Yeniakit Publisher
2023-11-19 06:59:00 -

Beykoz'da bir marangozhanede yangın çıktı. Elektrik kontağının neden olduğu yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Olay 05.00 sularında Soğuksu Mahallesi Yönetmen Sokak üzerinde bulunan bir marangozhanede meydana geldi. İddiaya göre elektrik kontağı kaynaklı çıkan yangın rüzgarın etkisiyle de kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre bir kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen şahıs ambulansla hastaneye götürüldü.

1.5 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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