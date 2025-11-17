  • İSTANBUL
Beykoz'da korkutan yangın

Beykoz’da bir garajda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakınındaki otomobile de sıçradı. Alevlere teslim olan garaj ile araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Gümüşsuyu Mahallesi Kirazlıyayla Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, garajda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek garaj yakınında bulunan otomobile sıçradı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil ve garaj tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

Bakan Yumaklı acı haberi duyurdu! Kayıp yangın uçağının enkazına ulaşıldı

1500 Yıllık tapınakta yangın!

1500 Yıllık tapınakta yangın!

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda uçak yangın tatbikatı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda uçak yangın tatbikatı

Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar

Yangına benzinle müdahale edince kendileri de yandılar

Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon
Savaş uçaklarını kaçırma girişimi: Kariyerlerini yakan Pilotlara servet teklif ettiler! Rusya: Açık bir provokasyon

Rusya kariyerlerini bile yakan İngiliz ve Ukraynalı iki ajanın son girişimini “Batı istihbaratının açık bir provokasyonu” olarak nitelendiri..
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları
Emekli için seyyanen zam çıkışı: Asgari ücretin altında kalmaması hakkında işte masadaki konu başlıkları

Türkiye Emekliler Derneği'nden emekliler için seyyanen zam talebi geldi. TÜED yayınladı! Derneğin başkanlar kurulu Ankara'da masada toplanar..
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu
Çok kötü haber: Türk gemisi İHA'larla vuruldu

Ukrayna'nın güneyindeki Odessa bölgesinde Türk gemisi İHA'larla hedef alındı. Gemide saldırı sonrasında yangın çıktı.
