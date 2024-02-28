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Siyaset Beykoz'da fabrika alev alev yanıyor
Siyaset

Beykoz'da fabrika alev alev yanıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-28 17:00:00 -
Beykoz'da fabrika alev alev yanıyor

İstanbul Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Yangın, saat 16.00 sıralarında Örnekköy Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Fabrika alev alev yanarken itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

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