  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
BAE'den flaş Türkiye açıklaması: Fırsatları değerlendiriyoruz
Azerbaycan askerleri Kabil'den ayrıldı
MHP Lideri Bahçeli'den Malazgirt Zaferi mesajı!
Erbaş’tan Malazgirt Zaferi ve Büyük Taarruz mesajı
Yerel Beykoz'da 19 kilo 600 gram Hint keneviri bulundu
Yerel

Beykoz'da 19 kilo 600 gram Hint keneviri bulundu

İstanbul'un Beykoz ilçesinde bir evin bahçesinde ekili halde 19 kilo 600 gram Hint keneviri bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 12:25:00 -
Beykoz'da 19 kilo 600 gram Hint keneviri bulundu

Beykoz'da bir evin bahçesinde ekili halde 19 kilo 600 gram Hint keneviri bulundu.

Uyuşturucu madde satışına yönelik çalışma yapan polis ekipleri, Gümüşsuyu Mahallesi'nde bulunan bir adresin bahçesinde uyuşturucu madde yetiştirildiği yönünde bilgi edinilmesi üzerine belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Baskın yapılan evin bahçesinde yapılan kontrolde 26 kök halinde 19 kilo 600 gram Hint keneviri ekili halde bulundu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ev sahibi U.A.K. (39), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay