Beykoz Üniversitesi akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 10.01.2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10.01.2022

Son Başvuru Tarihi : 24.01.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 28.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 02.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 04.02.2022

Adres:

Beykoz Üniversitesi

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL

Tel: 0216 912 2252

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