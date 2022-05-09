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Yaşam Beykoz sular ne zaman gelir?
Yaşam

Beykoz sular ne zaman gelir?

Beykoz'un bazı mahallelerini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Beykoz Kaynarca sular kaçta gelir?

Yeniakit Publisher
2022-05-09 19:55:00 -
Beykoz sular ne zaman gelir?

9 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un Beykoz ilçesini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde olanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Beykoz sular ne zaman gelir?

İlçe         :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler      :              Kaynarca Mah,Dereseki Mah,Anadolufeneri Mah

Arıza Sebebi      :               150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :               09.05.2022 10:15

Bitiş Tarihi           :               Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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