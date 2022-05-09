Beykoz sular ne zaman gelir?
Beykoz'un bazı mahallelerini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Bu sebeple pek çok kişi suların ne zaman saat kaçta geleceğini araştırmaya başladı. Peki, Beykoz Kaynarca sular kaçta gelir?
9 Mayıs Pazartesi günü İstanbul'un Beykoz ilçesini etkileyen su kesintisi yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen mahallelerde olanlar ise 'Sular ne zaman gelir?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Beykoz sular ne zaman gelir?
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kaynarca Mah,Dereseki Mah,Anadolufeneri Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 09.05.2022 10:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 9.5.2022 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.