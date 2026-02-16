  • İSTANBUL
Yerel Beykoz Riva yolunda feci çarpışma: 1 ölü, 5 yaralı!
Beykoz Riva yolunda feci çarpışma: 1 ölü, 5 yaralı!

İstanbul Beykoz’da gece yarısı hafif ticari araç ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Riva Caddesi’ni savaş alanına çeviren kazada, araçta sıkışan sürücü hastanede hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Beykoz Riva Caddesi, gece saatlerinde korkunç bir trafik kazasına sahne oldu. İki aracın kafa kafaya geldiği noktada metal yığınına dönen otomobiller nedeniyle trafik çift yönlü olarak kesildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI

Kaza, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 34 BZB 148 plakalı hafif ticari araç ile 61 KT 129 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle ticari araç yol kenarına savrulurken, araçların içinde can pazarı yaşandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun bir mesai harcadı.

HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ KURTARILAMADI

Araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü, doktorların tüm çabasına rağmen hastanede yaşamını yitirdi. Diğer 5 yaralının tedavisi sürerken, olay yeri inceleme ekipleri delil toplamak için yolu uzun süre trafiğe kapattı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından Riva Caddesi yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

