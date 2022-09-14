Beykoz Kanlıca Çubuklu Anadolu Hisarı sular saat kaçta gelecek? Beykoz su kesinti saatleri 14 Eylül 15 Eylül
Beykoz'da bazı mahalleleri etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu mahallelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Beykoz'da sular bu akşam gelir mi?
İstanbul Beykoz'da su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular bu gece gelir mi?
Beykoz Kanlıca Çubuklu Anadolu Hisarı sular saat kaçta gelecek? Beykoz su kesinti saatleri 14 Eylül 15 Eylül
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Kanlıca Mah,Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah,Göztepe Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 14.09.2022 21:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.