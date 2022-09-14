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Yaşam Beykoz Kanlıca Çubuklu Anadolu Hisarı sular saat kaçta gelecek? Beykoz su kesinti saatleri 14 Eylül 15 Eylül
Yaşam

Beykoz Kanlıca Çubuklu Anadolu Hisarı sular saat kaçta gelecek? Beykoz su kesinti saatleri 14 Eylül 15 Eylül

Beykoz'da bazı mahalleleri etkileyen su kesintileri yaşanıyor. Kesintilerin olduğu mahallelerde bulunanlar ise suların ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, Beykoz'da sular bu akşam gelir mi?

Yeniakit Publisher
2022-09-14 21:54:00 -
Beykoz Kanlıca Çubuklu Anadolu Hisarı sular saat kaçta gelecek? Beykoz su kesinti saatleri 14 Eylül 15 Eylül

İstanbul Beykoz'da su kesintisi yaşanıyor. Peki, sular bu gece gelir mi?

Beykoz Kanlıca Çubuklu Anadolu Hisarı sular saat kaçta gelecek? Beykoz su kesinti saatleri 14 Eylül 15 Eylül

İlçe         :              Beykoz

Etkilenen Mahalleler     :              Kanlıca Mah,Yeni Mahalle,Çubuklu Mah,Anadolu Hisarı Mah,Göksu Mah,Göztepe Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sistemlerimizde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              14.09.2022 21:02

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2022 tarihinde saat 7:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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