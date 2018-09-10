Beykoz Belediye Başkanı Çelikbilek'in annesi toprağa verildi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in annesi Safiye Çelikbilek toprağa verildi.10 Eylül 2018 Pazartesi 15:41
Önceki gün tedavi gördüğü Beykoz Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde hayatını kaybeden, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek'in annesi Safiye Çelikbilek'in (87) cenazesi defnedildi.
Beykoz Soğuksu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul ilçe belediye başkanları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş, milletvekilleri, STK temsilcileri ve Çelikbilek ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Belediye Başkanı Çelikbilek'e baş sağlığı dileyerek merhume Safiye Çelikbilek'in tabutuna omuz verdi.
Safiye Çelikbilek, Paşabahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.
YORUM YAZ