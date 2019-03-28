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Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın esnaf ziyareti renkli görüntülere sahne oldu

Beykoz’un Ortaçeşme semti ile Akbaba, Dereseki ve Ali Bahadır köylerinde esnafı ve vatandaşları tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın sıcak ve samimi tavırları yine renkli görüntüler oluşturdu.

28 Mart 2019 Perşembe 16:38
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın esnaf ziyareti renkli görüntülere sahne oldu

Beykoz’un Ortaçeşme semti ile Akbaba, Dereseki ve Ali Bahadır köylerinde esnafı ve vatandaşları tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın’ın sıcak ve samimi tavırları yine renkli görüntüler oluşturdu. Ziyaretlerde önce kuaföre girerek tıraş olan, hemen ardından fırında ekmek pişiren Aydın, fotoğraf stüdyosuna girerek vatandaşın vesikalık fotoğrafını da çekti.


31 Mart Yerel Seçimleri’ne birkaç gün kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçenin Ortaçeşme semtinde ve Akbaba, Dereseki ile Ali Bahadır köylerinde esnafı ve vatandaşları tek tek ziyaret etti. Ziyaretlerine Ortaçeşme’den başlayan Aydın, eline mikrofonu alarak vatandaşlara uzattı. Sorunlarını söylemesini isteyen Aydın, onlara hayata geçirmek istediği projelerden bahsederek seçimlerde destek vermelerini istedi. Yolda gördüğü tüm çocukları tek tek öpen Aydın’ın sıcak ve samimi tavırları bir kez daha vatandaşların gönlünü kazandı.



Aydın ile vatandaş arasında geçen sohbet kahkahaya boğdu


Ziyaretlerde bir vatandaş karşılaştığı Aydın’a, "Size neden oy vereyim?" diye bir soru yöneltti. Bunun üzerine Aydın da, "Beykoz’da yaşamı daha mutlu ve huzurlu yapmak ve sizin için oluşturulan projeleri hayata geçirmek için bana oy vermelisiniz" dedi. Aldığı cevap karşısında memnun kalan vatandaş, seçimlerde oy sözü verdi. Semt meydanından ayrılarak esnafı ziyaret etmeye başlayan Başkan adayı Aydın, semtte tanınan bir vatandaşla sohbet etmeye başladı. Sohbetin ardından Aydın, vatandaştan oy sözü istedi. Vatandaş bunun üzerine, şakayla karışık “Ya parayı verirsiniz ya oyu vermem” dedi. Cevabı duyan Aydın ve çevredeki vatandaşlar kahkahaya boğuldu. Aydın da vatandaşa, “Biz seni kucaklayalım ama sen bize parayla oy verme. Gönül sevgisi olsun” yanıtını verdi.



Kuaföre giren Aydın fön çektirip tıraş oldu


Ziyaretler esnasında bir kuaföre giren Aydın, esnafla tokalaştıktan sonra sandalyeye oturdu. Ceketini çıkartan Aydın’ın boynuna havlu saran kuaför saçlarına fön çektirdi. Kıraathanesinden marketine, fırınından kasabına, gezmedik yer bırakmayan Aydın, vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sohbet etti. Yorulmak bilmeyen Başkan adayı Aydın’ın bir sonraki durağı ise fırın oldu. Aydın, pişen ekmeklerden tatmayı ihmal etmedi. Aydın, esnafa ticareti geliştirmekle ilgili projelerini anlatarak destek istedi.



Fırında ekmek pişirdi, stüdyoda vesikalık fotoğraf çekti


Ziyaretlerinde her fırsatta denk geldiği fotoğraf stüdyolarına da uğramayı ihmal etmeyen ve aynı zamanda Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı da olan Murat Aydın, semtte gördüğü bir stüdyoya girdi. Aydın, fotoğraf makinesini eline alarak ayarlamasını yaptıktan sonra vatandaşın vesikalık fotoğraflarını çekti. Fotoğrafa olan ilgisini her defasında dile getiren Aydın, Beykoz’da fotoğraflanarak sergi açılabilecek kadar güzel yerlerin olduğunu ifade etti. Yolda gördüğü öğrencilerden, evde gördüğü yaşlılara kadar, bıkmadan, usanmadan her kesimle iletişim sağlayan Aydın’ın bu performansı vatandaşların takdirini kazandı. Semtteki temaslarının ardından Aydın Akbaba, Dereseki ve Ali Bahadır köylerine giderek burada da vatandaşlara sohbet etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 16:38
  1. fotoğraf
  2. sergi

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