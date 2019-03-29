Beykoz Adayı Murat Aydın, tekneye binip canlı yayın yaptı

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, tekneye binerek Göksu Deresi’nde kısa bir tur yaptı. Dere kenarındaki restoranlarda oturan vatandaşları da selamlayan Aydın, yaptığı gezintiyi sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladı.

31 Mart Yerel Seçimleri’ne birkaç gün kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçedeki Göksu Deresi’ni incelemek için tekneye bindi. Tekneyle dereye açılan Aydın, yanındaki vatandaşlardan bulunduğu konum hakkında detaylı bilgi aldı. Göksu Deresi’nde hayata geçirmek istediği projeler için çevrede ön incelemelerde bulundu. Bir yere kadar gidilebilen derede Başkan adayı Aydın, sosyal medya hesabına girerek cep telefonundan canlı yayın da yaptı. Dereyi takipçilerine de göstererek onlara projelerini anlatan Aydın, dere kenarındaki restoran ve kafeteryalarda oturan vatandaşları da selamladı. Yetkililerden dere ve çevresi hakkında geniş bilgi alan Başkan adayı Aydın, ardından Göksu’dan ayrıldı.