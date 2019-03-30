0553 313 94 23

Beykoz adayı Aydın ile Senegalli satıcı arasındaki “nerelisin” sohbeti kahkahaya boğdu

Beykoz Rüzgarlıbahçe’de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek oy sözü istedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:39
Beykoz adayı Aydın ile Senegalli satıcı arasındaki “nerelisin” sohbeti kahkahaya boğdu

Beykoz Rüzgarlıbahçe’de esnafı tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek oy sözü istedi. Aydın’ın ziyareti esnasında karşılaştığı Senagal uyruklu bir vatandaşa “nerelisin” diye sorunca aldığı cevap çevredekileri kahkahaya boğdu.


31 Mart Yerel Seçimleri’ne birkaç gün kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Rüzgarlıbahçe’de esnarı tek tek ziyaret etti. Eline mikrofonu alarak selamlama konuşması yapan Aydın, ardından yolda gördüğü vatandaşlarla sohbet etti. Onlara mikrofon uzatarak sorunlarını da dinleyen Başkan adayı Aydın, problemleri çözmek için elinden geleni yapacaklarını ifade etti. Yaşlısından gencine, engellisinden çocuğuna her kesimle konuşan Aydın, küçük çocukların ise ellerini öperek oyuncak hediye etti. Esnaflar ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın’ın samimi tavırları gönülleri kazandı.



Gençlerle sohbet ederek projelerini anlattı


Ziyaretleri esnasında bir kafeteryaya giren Aydın, Türk-Alman Üniversitesi’nde eğitim gören öğrencilerle karşılaştı. Onlarla sohbet eden Aydın, ilçeye hangi projelerin yapılmasını istediklerini sordu. Gençlerin görüşlerini dikkatle dinleyen ve not alan Başkan adayı Aydın, seçimleri kazanmaları halinde hayata geçirmek istediği projelerden bahsetti. Gençlerle uzun süre sohbet eden Aydın, ulaşım sorunun çözüm bulacaklarını ifade etti.



Senegalli gençle “nerelisin” sohbeti kahkahaya boğdu


Kafeteryadan ayrılan Başkan adayı Aydın’ın karşısına Senegal uyruklu bir seyyar saat satıcısı çıktı. Çevredekiler tarafından bilinen satıcı yaptığı esprilerle vatandaşları güldürdü. Bunun üzerine Aydın, genç satıcıya “nerelisin” diye sordu. Senegalli gencin, “Giresun Bulancaklıyım” demesi üzerine çevredekiler kahkahaya boğuldu. Ardından gençle bir süre daha sohbet eden Başkan adayı Aydın, tezgâhından bir saat satın alarak yanındaki çocuğa hediye etti. Aydın’ın bu sıcak, samimi tavırları ve alçak gönüllülüğü vatandaşların bir kez daha gönlünü kazandı. Araç sürücüleriyle de tokalaşmayı ihmal etmeyen Aydın, kafeteryasından fatura ödeme merkezine, kuaföründen tamirhanesine, gezmedik yer bırakmadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehitler için fidan diktiler
    1. Şehitler için fidan diktiler
    2. İş fikri yarışmasına Düzce..
    3. İstanbul'da dehşet! Arkasından gelip..
    4. Malazgirt’te kütüphane haftası..
    5. Canikli dolar operasyonunu kimin..
    6. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı..
    7. Kamyonet kasasında 54 kaçak yakalandı
    8. Kayseri'de zincirleme trafik kazası:..
    9. Kastamonu’da yaşlı, bakıma muhtaç ve..
    10. 8 aydır atılan yalanlara bakıp,..
    11. LİMAK Enerji Engelsiz Müzik Korosu,..
    12. Beykoz adayı Aydın ile Senegalli..
    13. Turkcell-Huawei projesi Londra’dan..
    14. 2020 yılında uzman fizyoterapistler..
    15. Kızılay, Tosya’da öğrencilere diş..
    16. Dezavantajlı çocuklar, devlet..
    17. "Medya okuryazarlığı eğitimi..
    18. Gimdes onaylı online Halal Dünya..
    19. (Özel) Okul servisinin otomobille kafa..
    20. Rusya, düşmanı kör eden silahı ilk kez..
    21. “İslâm Ümmeti artık kendi..
    22. Sinemalarda hangi filmler var..
    23. Bedenini bilime adadı
    24. Yalnızca 6 hafta içinde beyninizin..
    25. (Özel) Tuzla sahilde iç ısıtan..
    26. (Özel) İYİ Parti adayının 40 bin..
    27. Hayali, Ertuğrul Fıkrateyni ve..
    28. Dış ticaret açığı şubatta yüzde 63.1..
    29. Ekonomide bahar atağı! Oynaklığa son..
    30. Marmarabirlik’in Turquality başarısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'