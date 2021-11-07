Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Beykent Üniversitesi ilanla duyurulan Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların 21.11.2021 tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
“BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 07.11.2021
Son Başvuru Tarihi : 21.11.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 23.11.2021
Sınav Tarihi : 25.11.2021
Nihai Değerlendirme Tarihi : 26.11.2021”
Aday Başvuruları:
Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü
Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19
34396 Sarıyer, İstanbul
Ayrıntılı bilgi için tıklayınız