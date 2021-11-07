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Ekonomi Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak
Ekonomi

Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Beykent Üniversitesi ilanla duyurulan Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-07 14:10:00 -
Beykent Üniversitesi öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular  Yazı  İşleri  Müdürlüğü’ne  şahsen  ve/veya  posta  yoluyla  yapılmalıdır.  Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların   21.11.2021 tarihine   kadar   ulaşmış   olması   gerekmektedir.   Postada   yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

“BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlangıç Tarihi                        : 07.11.2021

Son Başvuru Tarihi                                : 21.11.2021

Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı    : 23.11.2021

Sınav Tarihi                                            : 25.11.2021

Nihai Değerlendirme Tarihi                   : 26.11.2021”   

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü

Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu Cad. No: 19

34396 Sarıyer, İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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