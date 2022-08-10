Beykent Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 4 Araştırma Görevlisi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşmış olması gerekmektedir. Postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi : 07.08.2022
Son Başvuru Tarihi : 21.08.2022
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı : 23.08.2022
Yazılı Sınav Tarihi : 25.08.2022
Nihai Değerlendirme Tarihi : 26.08.2022
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