Beyine yatırım nasıl yapılır?

Bilim, hem günlük düşünme becerilerimizi desteklemek hem de ciddi hafıza kaybı riskimizi azaltmak için birçok farklı yolla uğraşmamız gerektiğini gösteriyor.

Zihinsel olarak keskin kalma arzusunun yaşlılar için 1 numaralı endişe. Beyin uyarıcı faaliyetler aramak, bir insanın yaşlandıkça beyin sağlığını olumlu yönde etkilemesi için şart.

Gelgelelim beyin sağlığı için mucize gibi nitelendirilecek herhangi bir tedavi yok.

'İTİKAF'I KEŞFEDİN

Ancak insanlar hafızalarını, akıl yürütme yeteneklerini ve yeni bir dil öğrenmek, yeni kişisel ilişkiler kurmak, toplumsal yardımlaşmada gönüllü olmak, en önemlisi "itikaf"a yani "bir köşeye çekilip, tefekkür ve ibadete vakit ayırmak"la beyninin odaklanma kabiliyetlerine yardımcı olabilir.

Fiziksel egzersiz de yetişkinlerde beyin sağlığını geliştirdiği gösterilmiştir.

İnsanlar, yaşlandıkça beyin sağlığını korumaya yardımcı olmak için idraki uyarıcı aktiviteleri kendi hayat tarzlarına dahil etmelerini tavsiye ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilişsel Nörobilim Anabilim Dalı başkanı Marilyn Albert. “Ne kadar erken başlarsanız, o kadar iyi olur, çünkü şimdi yaptığınız şey sizi daha sonraki hayatta hastalıklarla ilgili beyin değişikliklerine daha az duyarlı hale getirebilir” diyor.

Hazırladıkları raporda ayrıca, yaşlı insanların bir şeyleri unutmaktan mahrum kalması veya demansın yaşlanmanın kaçınılmaz bir yan ürünü olduğu gibi yanlışları da içererek, beyni çevreleyen pek çok bilişi de geri çektiği belirtiliyor.

Şu kesin: yaşı ne olursa olsun insanlar yeni şeyler öğrenebilirler.

ABUR CUBUR BEYNİ YAVAŞLATIYOR

Çocuklarda ve yetişkinlerde beyin hücrelerinin gelişimi büyük ölçüde bireysel beslenme alışkanlıklarına bağlıdır.

Vitaminler, proteinler, mineraller, lifler ve esansiyel yağlar gibi yaşamsal besinleri günlük olarak eşit miktarlarda tüketmek beyin hücrelerinin gelişmesinde hayati bir rol oynamaktadır.

Abur cuburlarda aşırı olanlar, yavaş bir beyin hücresi gelişimine sahip olabilirler.

Bununla birlikte, beyin gelişimini hızlandırabilecek sihirli yiyecekler ve takviyeler yok.Aksi halde herkes süper insan olurdu değil mi?! Beslenme uzmanları ve nörologlara göre, beyin aktivitesi sağlıklı ve besleyici gıdalar ve beyin hücresi gençleştirici takviyeleri alarak uyarılabilir. Bununla, her türlü beslenme eksikliğinden ve kardiyovasküler hastalıklardan korunacaksınız.

İyi beyin sağlığına yardımcı olan gıda ve takviyeleri özetleyelim:

Su- Vücudunuzun her zaman hidrasyonunu engelleyin, çünkü dehidrasyon stres hormon seviyelerini yükseltebilir ve bu da beyin hasarına sebep olabilir. Doktorların dediği gibi, her gün en az on bardak su içmelisiniz.

Balık- DHA bir Omega-3 yağ asididir. Balıklarda bulunur ve beyin sinapslarının ana bileşeni olduğunu biliyor musunuz?

Beyindeki Omega-3 yağ asidi eksikliği, zihinsel performansı etkileyebilir ve bunamaya sebep olabilir.

Eğer balık yemeyi sevmiyorsanız, iyi bir Omega-3 yağ asidi kaynağı olan kabak çekirdeği, ceviz ve keten tohumu yiyebilirsiniz.

Ispanak, pancar, gibi sebzeler ve meyvelerin antioksidan muhtevası yüksektir. Aşağıda belirtilen meyveler yüksek miktarda antioksidan içerir:

Böğürtlenler, çilekler, yaban mersini, kızılcık, ahududu, avokado, erik, portakal, kivi, kiraz, kara üzüm..

Bütün bu antioksidan sebze ve meyveler sağlıklı beyin için en yakın yardımcılar..

Karbonhidratlar-İnsan beyni, yakıtın düzgün çalışmasını ve yakıtın glikoz, nişastalı meyve ve sebzeler ve tam tahıllar şeklinde kompleks karbonhidratlar olmasını gerektirir.

Yeşil çay- Kahve yapmak yerine, her sabah ve akşam yeşil çayı almaya başlayabilirsiniz. Yeşil çay sağlık için son derece iyidir ve bu sağlıklı içeceğin özellikleri beyindeki plak gelişimini önleyebilir. Ayrıca yeşil çay içmek, zihinsel uyanıklığın iyileştirilmesine yardımcı olur.

Yumurta- Bellek gücünü artıran ve yorgunluğu ortadan kaldırmaya yardımcı olan iyi bir yağ olan kolin içerir.