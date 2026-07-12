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Dünya Beyin yiyen virüs hızla yayılıyor!
Dünya

Beyin yiyen virüs hızla yayılıyor!

Yeniakit Publisher
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Beyin yiyen virüs hızla yayılıyor!

On bir yaşındaki Jordan, naegleria fowlerinin ("beyin yiyen amip" olarak biliniyor) neden olduğu beyin enfeksiyonundan öldü!

On bir yaşındaki Jordan, naegleria fowlerinin ("beyin yiyen amip" olarak biliniyor) neden olduğu beyin enfeksiyonundan öldü!

Genellikle sıcak göller, kaplıcalar ile terk edilmiş havuzlarda bulunan bu amip türü, insanlar suya atladıklarında burun deliklerinden vücuda giriyor ve hızla beyin dokusuna saldırmaya başlıyor.

BBC Dünya Servisi'ne konuşan 67 yaşındaki Steve "Jordan bir gün, bir kez yüzdü ve şimdi aramızdan ayrıldı" diye yaşadığı şoku anlattı.

Geçtiğimiz yıl Hindistan'da 200'den fazla naegleria fowleri enfeksiyonu vakası tespit edildi. Bu, dünya çapındaki en büyük salgın olarak kayda geçti.

Ancak son aylarda ülkede yeni vakalar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bugüne kadar dünya çapında 500'den az vaka tespit edilmişti.

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