Beyin söğüş nasıl yapılır? Beyin söğüş tarifi malzemeleri

Beyin söğüş, sakatat tutkunlarının en severek tükettiği lezzetlerden biri. Kuralına uygun bir şekilde haşlanan beyin, maydanoz, zeytinyağı ve sirkeli sosla buluşuyor, tadına doyum olmayan sakatat tarifi ortaya çıkıyor. Peki, beyin söğüş nasıl yapılır? Beyin söğüş için gerekli malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Malzemeler

• 3 kuzu beyni

• 1 limon

• 1 yemek kaşığı sirke

• 5 yemek kaşığı zeytinyağı

• Tuz• Kırmızı pul biber

• Maydanoz

Beyin söğüş nasıl yapılır?

Pratik salata tarifleri arasında özel bir yere sahip. Beyinleri kaynayan sirkeli, tuzlu suda yumuşayıncaya kadar pişirin. Suyunu süzüp, ılınınca üzerindeki zarı temizleyip doğrayın. Servis tabağına alın.Zeytinyağı, limon suyu ve sirkeyi bir kasede karıştırıp beyinlerin üzerine dökün. Pul biber serpiştirin. Maydanoz ve limon dilimleri ile süsleyerek servis yapın.