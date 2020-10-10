"Beyin sisi" koronavirüsten aylar önce kurtulan hastaları hâlâ terk etmedi

The Guardian'ın hazırladığı habere göre, Avustralya’da yaşayan Mirabai Nicholson-McKellar, virüse yakalandıktan 7 ay sonra bile bu semptomlardan şikayetçi.

36 yaşındaki kadın, yaşadığı durumun bilişsel bir bozukluk olarak tarif edilmesinin daha iyi olacağını ifade etti.

Rahatsızlığından dolayı yemek yaparken tencereleri yaktığını belirten hasta, kısa mesaj bile yazamadığını söyledi.

Bu durumda olan tek kişi Mirabai Nicholson-McKellar değil.

Londra Üniversitesi Nöroloji Enstitüsü’nde danışman Dr. Michael Zandi, birkaç aydır bu bulgulardan şikâyet eden hastalar gördüğünü aktardı. Doktor, Kovid-19 sonucu bilişsel semptom gösterenlerin oranının bilinmediğini, bazı çalışmaların bu oranın yüzde 20’ye kadar çıkabileceğini ortaya koyduğunu belirtti.

Vücuttaki iltihaplanmadan, beyindeki oksijen eksikliğine kadar birçok faktörün Kovid-19 hastalarında bu tür belirtilere neden olacağını söyleyen Dr. Zandi, özellikle yoğun bakımda fazla vakit geçiren Kovid-19 hastalarında psikolojik faktörlerin de yer alabileceğini vurguladı.