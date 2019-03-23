0553 313 94 23

Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu

Hatay’da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu.

23 Mart 2019 Cumartesi 11:23
Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu

Hatay’da beyin ölümü gerçekleşen gencin organları 4 kişiye umut oldu. Vefat eden oğullarının organlarını bağışlayan aile, başkalarına umut ışığı olmak istediklerini dile getirdi.


Hatay’da geçirdiği kaza sonrasında beyin ölümü gerçekleşen gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Gencin organları 4 kişiye umut oldu. Çocuklarının vefat etmesinin hemen ardından bir an bile düşünmeden hastane yetkililerineçocuklarının organlarını bağışlamak istediklerini söyleyen Ercan Bayırlı, “Oğlum vefat edip, beyin ölümü gerçekleştiği zaman aklıma gelen ilk şey organlarını bağışlamak oldu, başka insanlara hayat vermek oldu. Ailemle konuşarak bu kararı verdik. Herkesin de organ bağışında bulunmasını isterim. Ne mutlu ki bize ki insanlara umut olabildiysek, insanlara ışık olabildiysek, insanlara hayat verebildiysek. Dilerim ki amacına ulaşmıştır bağışladığımız organlar. Allah’ın mukadderatı, bizim çocuğumuz yaşamadı, vefat etti, başkalarına umut olsun” dedi.


Baba Bayırlı, organ bağışında bulunduğu kişilerle de tanışmak istediğini, oğlunun gözlerini yeniden görebilmek ve hayat verdiği insanları tanımak istediğini söyledi. Bayırlı, “Allah’ım demiş ki ‘bir can alırsan tüm ahiretin canını almış olursun, bir can verirsen tüm ahirete can vermiş olursun.’ İnşallah bizde insanlara umut olduk, dileğimiz budur. Herkesin de bu şekilde duyarlı olmasını isterim. Çok güzel bir duygu” dedi.


Hatay Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doktor Rabia Sarı, ailenin çocuklarının beyin ölümünün gerçekleşmesinin hemen ardından organlarını bağışlamak isteği ile yetkililere başvurduklarını belirterek, “Ailemiz çok alışık olmadığımız biçimde evlatlarının beyin ölümünün gerçekleşmeye başladığını fark etmeye başladıkları andan itibaren kendi istekleri ile bize müracaat ettiler. Donasyon işleminin, yani organ bağışlama işleminin başlamasını rica ettiler. Genellikle bu işler tersten olur. Beyin ölümü olur, tanısını koyarız, sonrasında aileden hastamızın organ bağışında bulunmasını rica ederiz. Ama biz deklare etmeden, beyin ölümü tanısını bile gerçekleştirmeden ailemiz bu konuda yüce bir davranış gösterdi. Çok yüce bir bilinç düzeyi gösterip bize ulaştılar. Eğer böyle bir şey olursa bağışlamak istiyoruz diye. Tanı konduktan sonra da prosedürü başlattık. Hastamızın 2 korneası ve 2 böbreği 4 kişiye can oldu, umut oldu. İnşallah bu bilinç bütün ülkeye yayılır ve bağış oranımız artar ülkemizde” dedi.


Yapılan organ bağışı sonrasında gencin korneaları Adana’da bulunan iki hastaya umut olurken, böbreklerinden biri Kahramanmaraş’a, diğeri ise Kayseri’ye gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 11:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakamlardan şehit ailesine ziyaret
    1. Kaymakamlardan şehit ailesine ziyaret
    2. Televizyonda gördüğü ressamdan..
    3. Göletlere 65 bin adet sazan balığı..
    4. Kaymakam Yalçın esnafla buluştu
    5. "Cilt için hyaluronik asit, retinol ya..
    6. Başarılı sporcular ödülendirildi
    7. Mersin’de dere taştı, bahçeler ve..
    8. Fındıkta alan bazlı destek ödemeleri..
    9. Palandöken Sunar’ı konuşuyor
    10. Heyelan içme suyu şebek hattına zarar..
    11. Türk bulguru Uzak Doğu’da büyük beğeni..
    12. Hakan Çalhanoğlu Milan'dan ayrılıyor!..
    13. Ali Koç'tan 1 milyar TL'lik hedef!
    14. Dr. Arslan gövde gösterisiyaptı
    15. Milletvekili Gülaçar’ın sahil bandı..
    16. Çakır’dan Erzurumspor uyarısı
    17. Başkan Taşdelen gençlerle buluştu
    18. Ana sınıfı öğrencileri ve engelliler,..
    19. Beyin ölümü gerçekleşen gencin..
    20. Anal çatlak belirtilerine dikkat
    21. Çekmeköy’de kağıt fabrikasında yangın
    22. Bayram kutlamasına saldırı: Ölüler var
    23. Millet İttifakı adayı Şıktaşlı’dan..
    24. (Özel Haber) Türkiye’ye enerji veren..
    25. Ağız kokusunda 8 nedene dikkat
    26. Yüksel’den üniversite öğrencilerine..
    27. Yaz ayı gelmeden çatlaklara veda edin
    28. Yanak yağları kilolu gösteriyor
    29. Göğüs estetiği sonrası dikkat edilmesi..
    30. Ailesinde borçlu olanlar dikkat! Artık..
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Filistinli şehitlerin kemiklerini sızlattı! "İsrail Yahudilerin ana vatanıdır"
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok