0553 313 94 23

Beyin kanaması sonrası ölen hasta organları ile umut oldu

Denizli’de geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Mustafa Uyar’ın organları ailesi tarafından bağışlandı.

13 Eylül 2019 Cuma 15:23
Beyin kanaması sonrası ölen hasta organları ile umut oldu

Denizli’de geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden 48 yaşındaki Mustafa Uyar’ın organları ailesi tarafından bağışlandı. Uyar’dan alınan 2 böbrek ve karaciğer İzmir’de organ bekleyen hastalara gönderildi.


Geçtiğimiz 10 Eylül’de rahatsızlanarak Denizli Devlet Hastanesi Acil Servis’e kaldırılan Uyar’ın, yapılan tahlil ve tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek hemen Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’ne alındı. Yoğun bakımda 3 boyunca kalan Uyar’ın 12 Eylül’de beyin ölümü gerçekleşti. Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi Organ Nakli Birimi tarafından hastanın ailesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Uyar’ın organları bağışlandı. İzmir’den gelen ekipler tarafından 2 böbrek ve karaciğer alınarak Ege Üniversitesi ve Kent Hastanesi’nde organ bekleyen hastalara gönderildi.



2019 yılında Denizli’de 18 organ bağışı gerçekleşti


Organ bağının ardından konuşan Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Denizli’de başlattıkları ‘Her Bağış Yeni Bir Hayat’ projesiyle organ bağışına olan duyarlılığı arttırdıklarını söyledi. Öztürk, “Denizli İl Sağlık Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda bilinçlendirme amacıyla yola çıktığımız proje kapsamında hem kadavradan organ bağış sayısını hem de organ bağışında bulunmayı beyan eden kişi sayısını arttırmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda şuana kadar Denizli’de 9 bin organ bağış sayısına ulaştık. Kadavradan organ bağış sayılarına baktığımızda da 2019 yılında Denizli’de Mustafa Uyar’la birlikte 40 beyin ölümü gerçekleşti ve bunlardan 18’inin organları ailesi tarafından bağışlandı. Rakamlara baktığımızda vatandaşlarımızda organ bağışı konusunda duyarlılığın arttığını görüyoruz. Ben buradan Uyar ailesine baş sağlığı dileyerek, organ bağışında bulundukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 15:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vali Akbıyık’tan Kaymakam Güven’e ziyaret
    1. Vali Akbıyık’tan Kaymakam Güven’e..
    2. AK Parti oylamaya katılmayarak destek..
    3. "Futbolda şike kumpası" davası
    4. Biberli çökelek bastırması nasıl..
    5. Merkezefendi Engelsiz Yaşam Akademisi..
    6. Afganistan'da DEAŞ'ın basın sorumlusu..
    7. MHP Kadın Kolları Başkanı Zehra Uysal:..
    8. Yedigöller'de ilk kez "yediuyur"..
    9. AB ve Katar'dan Diyarbakır açıklaması
    10. Perakendecilerden bankalara kredi..
    11. Londra Borsası 32 milyar sterlinlik..
    12. Prof. Dr. Bocutoğlu: “Faizleri düşürme..
    13. Selçuklu Belediyesi Cuma buluşmasında..
    14. Kendilerini polis ve savcı olarak..
    15. KEİPA üyeleri Giresun'da toplanacak
    16. Çiçekdağı Belediyesi, 2 bin kişiye..
    17. Keçiborlu Belediyespor’un gözü BAL’da
    18. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    19. Çocuklar bu böcekle kediyi çok sevdi
    20. Eski plaklar Çankayalıları buluştu
    21. Çankayalı muhtarlar Safranbolu’da
    22. Pusmaz ve Bilgin yeni görevlerine..
    23. TESK Başkanı Palandöken: “Esnafımız..
    24. İBB'de işten çıkarmalar
    25. Kılca: “Hemşehrilerimizin hem derdine..
    26. Albayrak'tan ekonomiye ilişkin önemli..
    27. BM'den Cumhurbaşkanı Akıncı'ya teşekkür
    28. Ümraniye’de dev kazanlarda 10 bin..
    29. Virajı alamayan otomobil takla attı
    30. Google özgün haberleri ön plana..
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    İBB’deki skandallara Sözcü yazarı bile isyan etti "Bunu yapmayacaktın İmamoğlu!"
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!