Beyin için yeni keşif umut veriyor: ‘sessiz parazit’e karşı kapatma düğmesi bulundu! İlişkin paylaşım

ABD’de yapılan yeni bir araştırma, dünya genelinde milyonlarca insanın beyninde sessizce varlığını sürdüren Toxoplasma gondii adlı parazitin, tek bir proteinin hedeflenmesiyle durdurulabileceğini ortaya koydu.

Virginia-Maryland Veterinerlik Koleji’nden parazitolog Dr. Rajshekhar Gaji ve ekibinin yürüttüğü çalışma, Science Advances dergisinde yayımlandı. Bulgular, yan etki riski yüksek mevcut tedavilere gerek kalmadan parazitin tamamen ortadan kaldırılabileceğini gösteriyor.

Kediler üzerinden insanlara bulaşan ve çoğunlukla belirti vermeden vücutta kalan T. gondii, bağışıklık sistemi zayıf bireylerde veya hamilelerde toksoplazmozis hastalığına yol açarak beyin iltihabı, nörolojik bozukluklar ve düşüklere neden olabiliyor.

Araştırma ekibi, parazitin hayatta kalması için kritik öneme sahip TgAP2X-7 adlı proteinin işlevini kapattığında, T. gondii’nin hücrelere giremediğini, çoğalamadığını ve kısa sürede öldüğünü tespit etti.

Dr. Gaji, bulgulara ilişkin olarak verdiği ifade “Bu protein olmadan parazit büyüyemiyor, çoğalamıyor ve hayatta kalamıyor,” ifadelerini kullandı.