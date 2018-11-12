Beyin felci öncesinde vücudumuz bizi uyarıyor!

Beyin felci beyin kütlesinin bir kısmı kan dolaşımında bir arıza nedeniyle öldüğünde ortaya çıkan serebrovasküler bir olaydır.

Bir kan damarı kırıldığı ya da pıhtılaşma nedeniyle bloke olduğunda beyin ihtiyacı olan kan akışını ve sinir hücreleri de yeterince oksijen alamazlar.

Bu, hipertansiyon vakaları, lipit bozuklukları ve tütün kullanımıyla ilişkili olarak, dünya nüfusunda artan bir hastalıktır.

Erkekleri ve kadınları eşit şekilde etkiler, ancak ölümle sonuçlanan vakaların yarısından fazlası kadınlarda görülür.

Risk, 55 yaşından sonra artar ve yaşamış her on yıl boyunca artmaya devam eder.

Bunların en endişe verici yanı, diğer kardiyovasküler hastalıklar gibi, hızlı tespitin zor olması ve sıklıkla daha yaygın problemlerle karıştırılmasıdır.

Belirtiler aniden ortaya çıkma eğilimindedir ve hastalar bazen en kötü şey gerçekleşmeden önce bazı şeylerin doğru gitmediğini hisseder.

Ve teşhis önleme değildir, ama ciddi etkiler olmadan hayatta kalma olasılığını artırır.

YÜKSEK TANSİYON

Yüksek tansiyonlu hastalar genellikle içinde bulundukları tehlikeye karşı güçlü bir belirti hissetmezler.

Sorun, durum izlenmedikçe bunun ilerleyebileceği ve beyin felci ya da beyin kanaması riskinin önemli derecede artmış olmasıdır.

Yüksek tansiyon, beynin içindeki kan damarlarına zarar vermeye ya da bu kan damarlarını bloke etmeye yol açar, böylece damarların kırılmasına ya da kan sızıntısına sebebiyet verir.

Özellikle de önemli risk faktörleri mevcut olduğunda, rutin sağlık kontrolleri yaptırmak önemlidir.

BOYUN TUTULMASI

Boyun tutulması stresli bir an, kötü duruş ve aşırı yorulmadan kaynaklı olabilir.

Yine de, tıkanmış ya da sızıntı yapan bir damar olma olasılığını göz ardı etmemelisiniz.

Eğer çenenizi göğsünüze değdiremiyorsanız ve ağrının başınıza uzadığını hissediyorsanız, hemen doktorunuza başvurun.

KÖTÜ BAŞA AĞRISI

Baş ağrısı, birçok nedenden dolayı görülebilen yaygın bir belirtidir ve neredeyse her zaman ciddi olmayabilir.

Bununla birlikte, belirgin bir nedeni olmadan çok güçlü geldiğinde, bir muayene için hastaneye gitmek en iyisidir.

Yoğun, zonklama yapan baş ağrısı genellikle artmış damar basıncının bir işaretidir ve ciddi vakalarda, yaklaşmakta olan bir inme anlamına gelmektedir.

VÜCUDUN BİR TARAFI PARALÜZE OLUR

Bu durum hipoglisemi olarak da bilinir, beyin felci geçirmek üzere olan kişilerin arasında yaygın bir belirtidir.

Genellikle uyku sırasında olur, ancak bazı durumlarda uykudan biraz önce oluşur.

Çoğu zaman tanı koymak kolay değildir, ancak hiçbir koşulda bunu görmezden gelmemek gerekir.

GÖRSEL PROBLEMELER

Göz sağlığı iyi olan ancak aniden bulutlu hale gelen ya da görme azlığı yaşayan bir kişi doktoruna başvurmalıdır.

Bu belirti çeşitli sağlık sorunlarından kaynaklanabilir, ancak felç ihtimali göz ardı edilmemelidir.

ANİ HALSİZLİK

Ani bir enerji kaybı daima dikkat edilmesi gereken bir şeydir.

Yorgunluk, bir takım ciddi sağlık sorununun ortak belirtilerinden biridir; özellikle de beyindeki normal oksijen akışını kesen hastalıkların.

Beyin felci geçiren insanlar genellikle normalden daha fazla uyurlar ve bilinçsiz kalabilirler.

YÜRÜRKEN KOLLARI HAREKET ETTİRİRKEN ZORLUK ÇEKME

Uzuvların koordinasyonu ile ilgili yaşanan zorluk, beyin felci öncesinde sık görülen bir belirtidir.

Herkes bu durumu yaşamasa da de bazen ataktan hemen önce meydana gelir.

Omuzlarda güçlü, anormal bir ağrı, tıbbi yardım almak için yeterli sebeplerden fazlasını oluşturur.

VERTİGO, BAŞ DÖNMESİ VE KAFA KARIŞIKLIĞI

Bunların birçok sağlık probleminin belirtileri arasında olduğu ve neredeyse her zaman ciddi olmadığı doğrudur, ancak doktorunuza danışmak için yeterli sebeplerdir.

Bu belirtilere, özellikle de riski artıran bir çeşit kardiyovasküler problemin varlığında dikkat edilmeli ve tedavileri yapılmalıdır.

Sonuç olarak, beyin felcinin zamanında tespit edilmesi kolay olmasa da, felçten önce ortaya çıkabilecek olası belirtileri bilmek en iyisidir.

Bu uyarılara dikkat etmek ve acil tıbbi yardım almak trajik sonuçlardan kaçınmanın anahtarıdır.