Beyazgül talimat verdi, çalışmalar başladı

Kış aylarında yaşanan yoğun yağışların ardından çatlak ve kayma olan Karaköprü ilçesi Akbayır Mahallesinde dün incelemelerde bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile bugün güzergahta çalışmalara hızlı bir şekilde başlandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, hafta sonu demeden vatandaşların taleplerine anında karşılık vererek çalışmalarına devam ediyor. Dün, kış aylarında etkili olan sağnak yağışlar sonucunda çökme ve kaymaların olduğu Karaköprü İlçesi Akbayır Mahallesi Abdülkadir Badıllı bulvarında incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen Beyazgül’ün talimatları ile güzergahta çalışmalara başlandı. Hafta sonu yaşanan sıcak havaya rağmen yolda çalışmalarına başlayan ekipler, vatandaşlarda da tam not aldı.

“Vatandaşlardan Beyazgül’e teşekkür”

Mahalle sakinleri, "Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül, dün buradaydı. Yolda incelemeler yaptı ve sorunlarımızı dinledi. Bizlere ’yarın gelip ekipler burada çalışmaya başlayacak’ dedi. Sabahın erken saatlerinde Büyükşehir Belediyemiz iş makineleri ile gelerek çalışmaya başladı. Böylesine bir yaklaşım sergileyen Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e ve tüm ekibine teşekkür ederiz" diye konuştu.