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Beyazgül asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Şanlıurfa trafiğini rahatlatmak amacıyla köprülü kavşaklar, çelik köprüler, alternatif bulvarlar ve yeni yollar yapan Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerini Karaköprü’ye bağlayacak olan Buluntu Hoca Bulvarının asfaltlama çalışmalarına başladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:40
Beyazgül asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi

Şanlıurfa trafiğini rahatlatmak amacıyla köprülü kavşaklar, çelik köprüler, alternatif bulvarlar ve yeni yollar yapan Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerini Karaköprü’ye bağlayacak olan Buluntu Hoca Bulvarının asfaltlama çalışmalarına başladı.


50 Metrelik Buluntu Hoca Bulvarının tamamlanması ile birlikte, Sırrın Köprülü Kavşağın istikametinden gelen trafik akışını Karaköprü ikinci 35 metrelik yoldan Karaköprü Ağız ve Diş Hastanesi istikametine çevirerek Buluntu Hoca Bulvarı ile Diyarbakır yoluna hızlı bir şekilde çıkartacak.


Göreve geldiği günden bu yana vatandaşların taleplerini yerine getirmek adına ‘söz verdik, yapıyoruz’ sloganı ile yola çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, belediye tarafından Buluntu Hoca Bulvarında başlatılan asfaltlama çalışmasını denetledi.


Büyükşehir Belediyesi teknik kadroları ile yolun kalitesini denetleyen Beyazgül, mahalle sakinleri ile çalışmalar hakkında sohbet etti.


Vatandaşların olumlu tepkileri ile karşılanan Beyazgül burada bir açıklamada bulundu. Beyazgül, “Şanlıurfa-Diyarbakır yolu güzergâhında 2. Çevre yolu olabilecek 50 Metrelik Buluntu Hoca Bulvarımızın asfalt çalışmalarına başladık.11 Kilometrelik yolumuzun Mehmet Hafız Bulvarına kadar olan 3,5 Kilometrelik kısmını bitiriyoruz Allah izin verirse. Devamında ise 11 kilometreyi bitireceğiz ve yol yapım çalışmalarını incelediğimizde asfalt kalitemizin yüksek olduğunu gördük" dedi.


“Kent genelinde asfaltlama çalışmalarımız sürüyor”


Bütün ilçelere eşit bir şekilde hizmet sunulduğunun altını çizen Beyazgül, "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelere eşit bir şekilde hizmet götürmek için gerekli planlamaları yaparak çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün yapımında sona gelinen Oto Alım Sitelerindeydik ve bu bölgemizin hemen hemen asfaltlama çalışmalarını tamamladık. Esnafımızla görüşmelerimizde ilerleyen günlerde taşınacaklarını belirttiler. Şanlıurfa sıcaklarında yoğun bir gayret gösteren tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Şanlıurfa genelinde sürdürülen çalışmalardan memnun olan vatandaşlar da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 18:40
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