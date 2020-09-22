Beyaz TV
Beyaz Tv kimin? Beyaz Tv canlı izle, Beyaz Tv frekans bilgileri Beyaz Tv hakkında merak edilenler…
Beyaz Tv’nin merkezi Ankara'dadır. Türk televizyon kanalları arasında bulunan Beyaz Tv hakkında ayrıntılar merak edilmekte. Beyaz TV'de daha önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olan Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek genel koordinatörlük yapmaktadır.
Beyaz TV ne zaman kuruldu?
Beyaz TV, 24 Mayıs 2010'da kurulmuştur.
Beyaz Tv canlı yayın
Beyaz Tv canlı yayın seyretmek için http://www.beyaztv.com.tr adresinden veya Beyaz Tv mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.
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Beyaz Tv HD
Beyaz TV HD, 15 Temmuz 2014 tarihinde Türksat 4A uydusunun kısmen devreye alınması sonucunda kurulan, eyaz TV ile eş zamanlı yayın yapan Beyaz TV'nin yüksek çözünürlüklü kanalıdır.
Beyaz TV yayın bilgisi
Beyaz TV HD, Türksat 4A 12380 V 27500 3/4 frekansından, D-Smart 40. kanaldan, Digiturk 36. kanaldan, KabloTV 30. kanaldan, Turkcell TV+ 36. kanaldan ve tivibu 31. kanaldan seyredilmektedir.