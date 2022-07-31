Beyaz spor ayakkabı temizliği nasıl yapılır? Sararmış ayakkabılara diş macunu ve karbonat yöntemi

Beyaz Spor Ayakkabı Temizleme

Beyaz ayakkabılarınızı ilk kez kullanmadan önce, sprey ve su itici ile koruma uygulaması yapmanız önerilir. Ayrıca, bu işlemi normal şartlarda birkaç haftada bir, olumsuz hava koşullarında dışarı çıkma ya da ayakkabılarınızın kirlenmesine neden olacak ortamlara girme planınız varsa kullanmadan hemen önce yapmanız yararınıza olacaktır.

Beyaz ayakkabıların temiz görünmesini sağlamanın en iyi yolu, kirlendikten sonra çok vakit kaybetmeden nazik bir temizleme maddesi veya silme bezi ile lekeleri temizlemektir. Aksi takdirde, lekeler ayakkabının yüzeyine işleyebilir ve temizlemesi çok daha zor olabilir.

Karbonatla Beyaz Spor Ayakkabı Temizleme

Karbonat, evde temizlik uygulamaları için en çok kullanılan maddelerden biridir. Karbonat daha etkili olması ve güzel kokması için genellikle beyaz sirke ile birlikte kullanılır.

Gereken malzemeler

1 yemek kaşığı sıcak su

1 yemek kaşığı beyaz sirke

1 yemek kaşığı karbonat

Eski bir diş fırçası

Uygulama

Sıcak su, beyaz sirke ve karbonatı macun kıvamına gelinceye kadar karıştırın.

Eski bir diş fırçası kullanarak ayakkabılarınızın tamamını macunla kaplayın. Lekeleri alanlardan başlayın ve fırçayı ne çok sert, ne de çok nazik şekilde bastırın.

En etkili sonuç için dairesel hareketler yapın.

Ayakkabıların tamamını macunla kapladıktan sonra, 3-4 saat boyunca aydınlık ve hafif güneş ışığında bırakın.

Bu arada diş fırçasını güzelce yıkayın ve kurumaya bırakın.

Macun kuruduğunda ayakkabılarınızı birbirine vurarak dökülmesini sağlayın.

Kalan macun kalıntılarını kuru diş fırçasını kullanarak temizleyin.

Ayakkabılarınız birkaç ton beyaz olacaktır.

Diş Macunu ile Beyaz Ayakkabı Temizleme

Evet, diş macunu dişleri beyazlatmak içindir ama ister inanın ister inanmayın ayakkabıları beyazlatma konusunda da harika işlerle çıkartır. Ancak ayakkabı temizliğinde renkli diş macunlarından uzak durmalısınız. Diş macununun en büyük avantajı, ayakkabılarınız için son derece güvenli olmasıdır.

Beyaz ayakkabıları diş macunu ile temizlemek için:

Jel içermeyen bir diş macunu ve eski bir diş fırçası kullanın. Kabartma tozu yöntemine benzer şekilde, diş fırçasını kullanarak ayakkabılarınızı diş macunu ile kaplayın. Yoğun lekeleri bölümlerde hafifçe bastırarak dairesel hareketler yapın. Kaplama işlemi bittikten sonra 10 dakika bekleyin ve diş macununu ayakkabılardan silmek için nemli bir havlu kullanın. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

Beyaz ayakkabı temizleme işlemi, onları yeniden eskisi gibi sevmenizi sağlayacak ve yeni ayakkabı almak için edeceğiniz masraftan kurtaracaktır.