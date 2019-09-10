Beyaz Sirke Nedir? Beyaz sirke nasıl kullanılır? Beyaz sirke nerelerde kullanılır? Beyaz sirkenin faydaları nelerdir?

Özellikle alerjik bünyelerin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olan beyaz sirkenin faydaları saymakla bitmiyor.

NASIL VE NERELERDE KULLANILIR?

Gıdaları temizleme çeşme suyu her zaman beklenilen etkiyi sağlamıyor. Bu tür durumlarda sebze ve meyvelerinizi beyaz sirke ile hazırladığınız suda bir müddet bekletmek faydalı olacaktır.

Bulaşık makinanıza biraz beyaz sirke sıkarsanız bulaşıklarınızın daha iyi temizlendiğini göreceksiniz. Bu aynı zamanda bulaşık makinanızda oluşacak kokuyu engelleyecektir.

Çamaşır makinanızı temizlemek için ya da çamaşırlarınıza doğal yumuşatıcı kullanmak adına beyaz sirkeyi yumuşatıcı gözüne ilave edebilirsiniz.

Ve daha bir çok alanda temizleme suyuna ekleyeceğiniz beyaz sirke size daha etkili temizlik sağlayacak ve sağlığınızı da koruyacak.

Beyaz sirke aynı zamanda cilt temizliğinde ve bakımında da kullanılmaktadır.